SSV Ulm: Tiefe Trauer und Vereinstag

Zwei News gibt es beim Drittligisten SSV Ulm. Hier sind diese:

Der SSV Ulm 1846 Fußball trauert um seinen ehemaligen und langjährigen Schiedsrichter und Schiedsrichterbetreuer Bernd Merz, der am 7. September im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Bernd Merz war über sehr viele Jahre beim SSV Ulm 1846 Fussball für die Schiedsrichter verantwortlich.

Der SSV Ulm 1846 Fußball würdigt die ehrenamtliche Arbeit von Bernd Merz und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Er betreute sowohl die Schiedsrichter im Nachwuchsbereich als auch bei den Profis.

In Gedanken sind wir bei seiner Frau und seiner Familie.

+++

Vereinstag 2025: Der SSV Ulm 1846 Fussball lädt ins Donaustadion ein

Am Samstag, 01. November 2025, empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball um 14.00 Uhr den VfB Stuttgart II im heimischen Donaustadion. Zu diesem Anlass laden die Spatzen alle Vereine der Region herzlich ein, die besondere Atmosphäre des 100-jährigen Donaustadions gemeinsam zu genießen und unsere Ulmer lautstark zu unterstützen.

Ob Fußball-, Musik-, Fasnet- oder Sportverein – Woche für Woche engagieren sich zahlreiche Mitglieder mit großem Einsatz und Leidenschaft für ihren Verein. Mit dem Vereinstag 2025 möchte der SSV Ulm 1846 Fußball dieses Engagement würdigen und bietet allen Vereinen der Region die Möglichkeit, das Spiel mit kostenfreien Tickets im Stehplatzbereich zu besuchen und einen spannenden Fußballnachmittag im Donaustadion zu erleben.

Hier geht’s zur Anmeldung für den Vereinstag 2025: Anmeldeformular

Um möglichst vielen Vereinen den Stadionbesuch zu ermöglichen, ist die Anzahl der Freikarten pro Verein auf 50 Stehplatztickets begrenzt. Sollten mehr Tickets benötigt werden, kann dies im Kommentarfeld des Bestellformulars vermerkt werden.

Der SSV Ulm 1846 Fußball freut sich auf zahlreiche Vereinsgruppen, volle Stehplätze und eine großartige Stimmung im Donaustadion!