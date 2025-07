SSV Ulm: Termine der Spieltage 3 bis 9 stehen fest

Nachdem die ersten beiden Spieltage der kommenden Saison in der 3. Liga bereits terminiert wurden, hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) heute die Spieltage 3 bis 9 zeitgenau angesetzt. Damit sind alle Partien bis einschließlich 1. Oktober terminiert. In diesem Zeitraum sind neben den Spieltagen am Wochenende auch die beiden Wochenspieltage der Hinrunde. Für den SSV Ulm steht in diesem Zeitraum unter anderem das Derby gegen Waldhof Mannheim im heimischen Donaustadion an.