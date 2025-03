SSV Ulm - SV Darmstadt 98: 2 x 2 VIP-Tickets sind vergeben

Die Freude bei den beiden Gewinnern ist groß. "Ich freue mich riesig", kann es Nina Burda kaum fassen. Die 24-Jährige aus Niedereschach aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis schaut gerne Fußball und ist ein großer Fan des SSV Ulm. "Es ist mein Lieblingsverein und ich war auch schon mal im Donaustadion", berichtet sie. Besonders gut findet die "sehr familiäre Athmosphäre und das nostalgische Donaustadion". Allerdings kam sie bislang noch nie in den Genuss, als VIP-Gast ein Heimspiel der Ulmer Spatzen anschauen zu können. Dies ändert sich nun am Freitag, denn als Gewinnerin von zwei VIP-Tickets wird sie einen ganz anderen Blick auf das Spiel und das Drumherum bekommen.

Das trifft auch auf den zweiten Gewinner zu: Daniel Grünwald aus Schneckenhofen bei Günzburg. "Das ist mega cool", war seine erste Reaktion. Und ausgerechnet am Freitag feiert er seinen 28. Geburtstag, natürlich abends im Donaustadion. "Das passt dann optimal." Er sagt außerdem: "Ich wollte schon immer mal ein Zweitliga-Spiel des SSV Ulm im Stadion sehen." Nun hat es geklappt. Erste Stadionluft in Ulm schnupperte er in der vergangenen Drittliga-Saison, doch nun kommt er in den Genuss von zwei VIP-Tickets. Daniel Grünwald, der vom Beruf her Supportmanager ist, kommt der Termin am Freitagabend zudem sehr gelegen, da er selbst am Wochenende Fußball spielt, nämlich bei der SG Kötz. In der Jugend war er beim FC Silheim aktiv. Die beiden Gewinner Daniel Grünwald und Nina Burda freuen sich auf den Stadionbesuch als VIP-Gäste beim SSV Ulm.