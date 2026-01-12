– Foto: SSV Ulm

SSV Ulm: Streli Mamba wechselt mit Bundesliga-Erfahrung Drittligist präsentiert einen Zugang vor dem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause

Der Drittligist SSV Ulm präsentiert einen Zugang. Das sind die Infos des Vereins dazu:

Mit Streli Mamba kommt ein erfahrener Stürmer zum SSV Ulm 1846 Fußball, der in der Region geboren und aufgewachsen ist. Sein ersten Schritte im Fußball machte er beim FTSV Kuchen und beim SV Ebersbach, bevor er ins NLZ des VfB Stuttgart wechselte.

Nach weiteren Stationen im Nachwuchsbereich war er für den FC 08 Homburg in der Regionalliga Südwest aktiv. Im Profifußball spielte er u.a. für den SC Paderborn, Hansa Rostock und Energie Cottbus. So kommt er auf 24 Einsätze in der Bundesliga (5 Tore), 15 Spiele in der 2. Bundesliga (1 Tor), 36 Partien in der 3. Liga (11 Tore) und 58 Regionalligaspiele (27 Tore). Weitere Stationen hatte er in der Türkei, Kasachstan und China.