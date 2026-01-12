SSV Ulm: Streli Mamba wechselt mit Bundesliga-Erfahrung

Der Drittligist SSV Ulm präsentiert einen Zugang. Das sind die Infos des Vereins dazu:
Mit Streli Mamba kommt ein erfahrener Stürmer zum SSV Ulm 1846 Fußball, der in der Region geboren und aufgewachsen ist.
Sein ersten Schritte im Fußball machte er beim FTSV Kuchen und beim SV Ebersbach, bevor er ins NLZ des VfB Stuttgart wechselte.
Nach weiteren Stationen im Nachwuchsbereich war er für den FC 08 Homburg in der Regionalliga Südwest aktiv. Im Profifußball spielte er u.a. für den SC Paderborn, Hansa Rostock und Energie Cottbus.
So kommt er auf 24 Einsätze in der Bundesliga (5 Tore), 15 Spiele in der 2. Bundesliga (1 Tor), 36 Partien in der 3. Liga (11 Tore) und 58 Regionalligaspiele (27 Tore). Weitere Stationen hatte er in der Türkei, Kasachstan und China.
Der 31-Jährige gebürtige Göppinger unterscheibt beim SSV Ulm 1846 Fußball einen Vertrag bis 30.06.2026 mit Option auf Verlängerung und erhält die Rückennummer 45.
SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz: „Streli hat in seiner Karriere viel gesehen und erlebt. Was er aber immer geschafft hat: Tore zu schießen. Auf allen seinen Stationen hatte er eine gute Quote, diese erhoffen wir uns nun auch in Ulm.“
Streli Mamba: „Für mich ist es wie nach Hause kommen. Den SSV Ulm 1846 Fußball kenne ich durch meine Kindheit in der Region gut. Nun nach so vielen Jahren für den Verein spielen zu können, ist etwas Besonderes und ich werde mein Bestes geben, dass wir das große Ziel Klassenerhalt gemeinsam schaffen.“
