SSV Ulm: Spieler aus der 3. Liga für die Defensive

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat Leon Müller verpflichtet. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt vom MSV Duisburg an die Donau und unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2027.
Leon Müller bringt die Erfahrung aus 15 Einsätzen in der vergangenen Drittligasaison mit. Dabei stand er auch beim Gastspiel des MSV Duisburg im Donaustadion auf dem Platz. Bereits in der Saison zuvor gehörte er zur Mannschaft, die den Aufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga schaffte.
Auch die Regionalliga Südwest kennt der gebürtige Bad Homburger bestens. Für Kickers Offenbach, den FSV Frankfurt und TuS Rot-Weiß Koblenz absolvierte er insgesamt 76 Spiele in der Regionalliga Südwest. Ausgebildet wurde der defensive Mittelfeldspieler beim FSV Mainz 05 sowie in der Jugend des SV Darmstadt 98.
Sportdirektor Murat Isik sagt: „Leon vereint viele Eigenschaften, die wir an einem Spieler auf seiner Position schätzen. Er bringt die Mentalität, die Laufbereitschaft und die Zweikampfstärke mit, die wir suchen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat und künftig das Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball tragen wird.“
Leon Müller sagt: „Ich freue mich, in der kommenden Saison Teil des SSV Ulm 1846 Fußball zu sein. Ich möchte mit meiner Art und Weise, Fußball zu spielen dazu beitragen, mit dem Verein maximal erfolgreich zu sein. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte durch Leistung auf dem Platz vorangehen.“
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