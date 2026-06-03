SSV Ulm: Spieler aus der 3. Liga für die Defensive

– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat Leon Müller verpflichtet. Der 25-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt vom MSV Duisburg an die Donau und unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2027.

Leon Müller bringt die Erfahrung aus 15 Einsätzen in der vergangenen Drittligasaison mit. Dabei stand er auch beim Gastspiel des MSV Duisburg im Donaustadion auf dem Platz. Bereits in der Saison zuvor gehörte er zur Mannschaft, die den Aufstieg aus der Regionalliga West in die 3. Liga schaffte.

Auch die Regionalliga Südwest kennt der gebürtige Bad Homburger bestens. Für Kickers Offenbach, den FSV Frankfurt und TuS Rot-Weiß Koblenz absolvierte er insgesamt 76 Spiele in der Regionalliga Südwest. Ausgebildet wurde der defensive Mittelfeldspieler beim FSV Mainz 05 sowie in der Jugend des SV Darmstadt 98.