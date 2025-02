SSV Ulm: Sperre und Vorverkaufsstart

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Dennis Dressel in Folge seiner roten Karte im Duell mit dem SC Paderborn am vergangenen Samstag im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines rohen Spiels gegen den Gegner mit einer Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen belegt.

Dennis Dressel war am vergangenen Samstag in der 50. Minute nach einem Foulspiel auf Höhe der Mittellinie von Schiedsrichter Tom Bauer des Feldes verwiesen worden und wird dem SSV somit in den kommenden beiden Partien gegen den 1. FC Nürnberg und der SV Elversberg nicht zur Verfügung stehen.

