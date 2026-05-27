SSV Ulm: So sieht das Vorbereitungsprogramm aus

Die neue Spielzeit in der Regionalliga Südwest startet am Wochenende vom 07.-09. August 2026, bis dahin wird noch einiges an Arbeit vor der Mannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball liegen.
Diese Arbeit werden die Spatzen am 22. Juni aufnehmen, wenn Cheftrainer Daniel Jungwirth sein Team erstmals auf den Rasen bittet. An diesem Montag startet der SSV mit einem öffentlichen Training in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27, in den Tagen danach werden verschiedene Testungen durchgeführt.
Vom 05.-10.07. schlägt der SSV Ulm 1846 Fußball seine Zelte in Oberstaufen auf und wird dort sein Trainingslager abhalten.
Das erste Testspiel steigt bereits am 28.06. beim FC Strass – dem Sieger des OPTI-Heimspiels. Der Verein aus dem Landkreis Neu-Ulm hatte über die abgelaufene Saison hinweg die meisten Tickets über ihren Vereinslink bestellt und sich so das Spiel gegen die SSV-Profis gesichert.
Ein Highlight der Vorbereitungszeit wird die große Saisoneröffnung mit SSV-Gottesdienst im Ulmer Münster und dem anschließenden Testspiel gegen den FC Bayern München II.
Die Vorbereitung von SSV Ulm 1846 Fußball in der Übersicht:
• Montag, 22. Juni 2026
Offizieller Trainingsauftakt
Ort: Platz 1
• Sonntag, 28. Juni 2026, 17 Uhr
Testspiel: FC Strass – SSV
Ort: Strass
• Mittwoch, 1. Juli 2026, 18 Uhr
Testspiel: TSV Schwabmünchen – SSV
Ort: Schwabmünchen
• Sonntag, 5. Juli 2026, 16 Uhr
Testspiel: TSV Berg – SSV
Ort: Leutkirch
• 5. bis 10. Juli 2026
Trainingslager
Ort: Oberstaufen
• Freitag, 10. Juli 2026, 18 Uhr
Testspiel: SV Heimstetten – SSV
Ort: Heimstetten
• Dienstag, 14. Juli 2026, 17.30 Uhr
Testspiel: FC Augsburg II – SSV
Ort: Burgrieden
• Sonntag, 19. Juli 2026, 15 Uhr
Testspiel: SSV – FC Bayern München II
Ort: Donaustadion
• Samstag, 25. Juli 2026, 15 Uhr
Testspiel: SSV – VfB Stuttgart II
Ort: Jungingen
• Sonntag, 26. Juli 2026
wfv-Pokal, 1. Runde
• Samstag, 1. August 2026, 14 Uhr
Testspiel: Jahn Regensburg – SSV
Ort: Regensburg
• Sonntag, 2. August 2026
wfv-Pokal, 2. Runde
• Mittwoch, 5. August 2026
wfv-Pokal, 3. Runde
• 7. bis 9. August 2026