SSV Ulm: So sieht das Vorbereitungsprogramm aus

– Foto: Sascha Skroblin

Die neue Spielzeit in der Regionalliga Südwest startet am Wochenende vom 07.-09. August 2026, bis dahin wird noch einiges an Arbeit vor der Mannschaft des SSV Ulm 1846 Fußball liegen.



Diese Arbeit werden die Spatzen am 22. Juni aufnehmen, wenn Cheftrainer Daniel Jungwirth sein Team erstmals auf den Rasen bittet. An diesem Montag startet der SSV mit einem öffentlichen Training in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27, in den Tagen danach werden verschiedene Testungen durchgeführt.

Vom 05.-10.07. schlägt der SSV Ulm 1846 Fußball seine Zelte in Oberstaufen auf und wird dort sein Trainingslager abhalten.