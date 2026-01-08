SSV Ulm: Schritt in die Zukunft - Vorstandschaft neu besetzt

Auf der zurückliegenden Mitgliederversammlung am 14.12.2025 hatte der Vorstand des SSV Ulm 1846 Fußball e.V., bestehend aus Thomas Oelmayer und Alexander Schöllhorn bereits angekündigt, Gespräche über eine Neubesetzung ihrer Positionen zu führen um den Verein für die Zukunft aufzustellen und das Geleistete in neue Hände geben zu können. Dies ist nun gelungen: Am gestrigen Abend wurden in einer Aufsichtsratssitzung Dominik Schwärzel und Robert Holzer als neue Vorstände des SSV Ulm 1846 Fußball e.V. bestellt, nachdem Thomas Oelmayer und Alexander Schöllhorn ihre Ämter niedergelegt haben.

Alexander Schöllhorn: „Den Worten von Thomas kann ich mich nur anschließen. Es war etwas ganz Besonderes, dem SSV Ulm 1846 Fußball e.V. über acht Jahre vorzustehen. Nun übergeben wir den Stab und können guten Gewissens als Fans die Spiele verfolgen. Wann immer unser Rat gebraucht wird, stehen wir natürlich zur Verfügung. Ich wünsche unseren Nachfolgern alles Gute und dem Verein den größtmöglichen Erfolg.“

Thomas Oelmayer: „Ich hatte vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir auf der Suche nach den geeigneten Personen als Nachfolger für den Vorstand sind. Dies ist uns nun deutlich schneller gelungen als gedacht, darüber freue ich mich sehr. Ich bin überzeugt, dass ich für meinen Teil nach elf Jahren guten Gewissens die Aufgabe in hervorragende Hände lege. Dominik hat in den letzten Monaten als Vorsitzender des Aufsichtsrats bewiesen, dass er den Verein weiterentwickeln und in die Zukunft führen kann. Mit Robert bekommen wir eine Persönlichkeit hinzu, die auf einen großen Erfahrungsschatz im Profisport zurückgreifen kann. Ich bin sehr stolz, was wir alle gemeinsam in den letzten Jahren aufgebaut haben und bedanke mich von Herzen, dass ich diese Aufgabe so lange habe ausführen dürfen. Dem SSV Ulm 1846 Fußball werde ich natürlich eng verbunden bleiben.“

Zunächst wird der Vorstand aus Dominik Schwärzel und Robert Holzer bestehen. Perspektivisch soll eine dritte Person u.a. den Bereich Finanzen übernehmen. Schwärzel und Holzer werden den Verein nun gemeinsam verantworten und haben zunächst keine direkt zugeteilten Ressorts. Dominik Schwärzel agiert zukünftig als Vorstandsvorsitzender.

Zu den Personen

Dominik Schwärzel ist ein Unternehmer und führt seit 2021 als CEO das Tech-Unternehmen Wilken Software Group aus Ulm. Der 38-Jährige wurde im vergangenen Jahr zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates des SSV Ulm 1846 Fußball e.V. gewählt.

Robert Holzer bestritt als aktiver Spieler u.a. 26 Partien in der Bundesliga und 109 Spiele in der 2. Bundesliga für Hertha BSC, Blau-Weiß Berlin und Fortuna Köln.

Anschließend war er als Berater tätig und hat sich auf die Finanzierung von Fußballclubs spezialisiert. In den letzten Monaten unterstützte er den SSV Ulm 1846 Fußball bereits bei wichtigen strategischen Entscheidungen.

Dominik Schwärzel: „Ich bedanke mich herzlich für das Vertrauen des Aufsichtsrats. In den letzten Monaten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, unseren SSV zukunftsfähig aufzustellen. Nun wechsele ich in eine aktivere Rolle und möchte zusammen mit Robert den Verein zukunftsfähig ausrichten. Mein großer Respekt und Dank geht an Thomas und Alexander, die mit ihrer Arbeit über viele Jahre zur erfolgreichen Entwicklung des SSV maßgeblich beigetragen haben.“

Robert Holzer: „Den SSV Ulm 1846 Fußball verfolge und begleite ich nun schon über einen längeren Zeitraum. Wir waren in den letzten Wochen in einem sehr intensiven Austausch, dabei habe ich gespürt, dass wir hier wirklich etwas bewegen können. Ich freue mich sehr auf alles was kommt und möchte mit meiner Erfahrung mithelfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und erfolgreich zu sein.“

Durch die Bestellung in den Vorstand hat Dominik Schwärzel sein Amt als Aufsichtsrat und dessen Vorsitz niedergelegt. Die Mitglieder des Gremiums wählten einstimmig Philipp Utz zum neuen Vorsitzenden.

Philipp Utz: „Dominik hat in den vergangenen Monaten viel bewegt, da ist es naheliegend, dass er das Amt des Vorstands übernimmt. Ich führe sehr gerne die Arbeit als Vorsitzender des Aufsichtsrates weiter und möchte ein Sparringspartner des Vorstands sein. Als gewähltes Gremium der Mitglieder werden wir natürlich deren Interessen bestmöglich vertreten.“