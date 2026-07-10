SSV Ulm schlägt bayrischen Regionalligisten nach Trainingslager

Zum Abschluss der Tage in Oberstaufen machte der Ulmer Tross in Vöhringen Station, und das Spiel gegen den bayerischen Regionalligisten passte gut in diese Phase der Vorbereitung. Der SSV ist nach dem Abstieg aus der 3. Liga in die Regionalliga Südwest weiter dabei, ein neues Gefüge zu formen. Dass Lucas Röser, Marcel Seegert und Christopher Negele mit kleineren Blessuren fehlten, gehörte ebenso zum Bild eines intensiven Trainingslagers wie die Premiere des neuen Auswärtstrikots.

Sportlich begannen die Spatzen nach einer kurzen Eichstätter Annäherung zunehmend bestimmend. Nach gut zehn Minuten fanden sie besser in die Kombinationen, Oliver Wähling bereitete über links gefährlich vor, ehe Dennis Chessa nach 30 Minuten per Foulelfmeter das 1:0 erzielte. Benjamin Goller hatte den Strafstoß mit einem klugen Laufweg herausgeholt. Robin Mantel verhinderte kurz darauf den Ausgleich, zur Pause führte Ulm verdient.

Nach dem Seitenwechsel wechselte Daniel Jungwirth fast komplett, nur Geburtstagskind und Kapitän Marco Gölz blieb auf dem Feld. Mateo Mrden erhöhte in der 47. Minute mit einem sehenswerten Freistoß auf 2:0. Eichstätt verkürzte durch Lucas Schraufstetter, doch Achitpol Keereerom stellte per Strafstoß auf 3:1. Als Mrden nach einem Konter und guter Verlagerung das 4:1 erzielte, schien die Partie entschieden.