SSV Ulm reist ins Trainingslager in die Türkei

Das Trainingslager wird durch eine externe Finanzierung ermöglicht, sodass sich Thomas Wörle und sein Team bei optimalen Bedingungen auf die verbleibenden Spiele vorbereiten können.

"Es ist nicht selbstverständlich, dass man in der Regionalliga in ein Wintertrainingslager fliegt, umso mehr freut es uns, dass wir für die ungewöhnlich lange Wintervorbereitung, Partner gefunden haben, die uns dies ermöglichen. Hier möchten wir uns ganz herzlich bedanken, dass uns dieses Trainingslager ermöglicht wird. Wir wollen die Zeit in der Türkei bestmöglich nutzen, um uns optimal für die Rückrunde vorzubereiten", so Geschäftsführer Markus Thiele.