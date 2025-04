SSV Ulm: Neuer Trainer und offener Fantreff

Die U19 der Spatzen belegt aktuell in der DFB-Nachwuchsliga in der Hauptrunde Liga B Platz sechs.

In der U15, die auf Platz drei der EnBW Oberliga Baden-Württemberg mit zwei Punkten Rückstand zur Tabellenspitze steht, rückt Co-Trainer Alexander Suzic bis zum Saisonende auf und wird die Mannschaft verantwortlich betreuen. Unterstützt wird er von Bereichsleiter Thomas Neudecker.

NLZ-Leiter Oliver Unsöld: „Alex Käs hat in den vergangenen Monaten eine tolle Arbeit in der U15 geleistet, wir trauen ihm die Aufgabe bei der U19 absolut zu und werden ihn bestmöglich unterstützen. Gleiches gilt für Alex Suzic in der U15, der die sehr erfolgreiche Saison bestmöglich abschließen wird.“

Offener Fantreff

Der SSV Ulm 1846 Fußball lädt zum offenen Fantreff ein.

Am Donnerstag, 17.04.2025 werden Vertreter der Spatzen den Fans in der Gaststätte Teutonia Rede und Antwort stehen.

Zunächst wird es eine Talkrunde geben, anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich über die aktuelle Situation und die Zukunft des Vereins auszutauschen.

Mit dabei sein werden Geschäftsführer Markus Thiele, Cheftrainer Robert Lechleiter, Kapitän Jo Reichert sowie Dennis Dressel.

Nach der Veranstaltung besteht selbstverständlich die Möglichkeit für Fotos und Autogramme.

Auch ein Fanshop wird vor Ort sein.

Die Daten

Donnerstag, 17.04.2025

Beginn: 18.46 Uhr

TEUTONIA, Friedrichsau 6, 89073 Ulm