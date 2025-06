SSV Ulm: Neuer Abwehrspieler und Saisoneröffnung

Ausgebildet wurde Luis Görlich bei der TSG Hoffenheim, dem FC-Astoria Walldorf und beim Karlsruher SC. Nach 59 Einsätzen für die TSG Hoffenheim II wechselte er zu Eintracht Braunschweig. Anschließend führte ihn sein Weg zu PEC Zwolle in die Niederlande, bevor er 2024 nach Norwegen wechselte. 113 Pflichtspiele in diversen Profiligen absolvierte Luis Görlich, dabei traf er 9-mal und bereitete 25 Tore vor.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir freuen uns, dass wir Luis für uns gewinnen konnten. Er bringt sowohl defensiv als auch offensiv viele Attribute mit, die unserem Spiel gut tun werden. Unsere Mannschaft nimmt immer weiter Form an und nun geht es darum, schnell zusammenzuwachsen und die nächsten Schritte zu gehen.“

Saisoneröffnung

Am 20. Juli 2025 eröffnet der SSV Ulm 1846 Fußball mit einem besonderen Tag offiziell die neue Saison und knüpft dabei an eine alte Ulmer Tradition rund um den Schwörmontag an. Neben einem spannenden Testspiel gegen den FC Zürich erwartet Fans ein ganzer Fußballtag mit einem vielfältigen Rahmenprogramm.

Ablauf der Saisoneröffnung:

12:00 Uhr | SSV-Gottesdienst im Ulmer Münster

Der Tag beginnt im Herzen unserer Stadt mit einem gemeinsamen Gottesdienst. Fans und die Mannschaft kommen im Ulmer Münster zusammen, um sich gemeinsam auf die neue Spielzeit einzustimmen.

Im Anschluss an den Gottesdienst geht es für alle gemeinsam in einem Fanmarsch durch Ulm in Richtung Donaustadion.

13:30 Uhr | Stadionöffnung

Mit dem Einlass ins Donaustadion startet das große Rahmenprogramm:

Trikotvorstellung: Zum ersten Mal präsentieren wir das neue Heimtrikot der Saison 2025/26 live im Stadion. Seid gespannt auf das Design, das unsere Farben und Werte auf besondere Weise verbindet.

Offizielle Mannschaftsvorstellung: Die Spatzen für die Saison 2025/26 betreten den Rase – gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam stellen sie sich den Fans im Stadion vor.

Kids-Angebote & Mitmachaktionen: Für unsere jüngsten Fans gibt es kreatives Kinderschminken und spannende Aktionen zum Mitmachen.

Tombola & Glücksrad: Tolle Preise warten! Bei unserer großen Sponsorentombola gibt es einige Preise zu gewinnen.

Food & Drinks: Kein richtiger Spieltag ohne Stadionwurst – das gilt natürlich auch zur Saisoneröffnung. Euch erwartet klassisches Stadionessen, frisch vom Grill, genauso wie ein paar kulinarische Extras.

15:30 Uhr | Testspiel: SSV Ulm 1846 Fußball – FC Zürich

Zum sportlichen Highlight des Tages empfangen die Spatzen den 13-fachen Schweizer Meister FC Zürich. Für das Team von Robert Lechleiter ist es einer der letzten Härtetests vor dem Saisonstart.

17:30 Uhr | Autogrammstunde mit der Mannschaft

Im Anschluss an die Partie nehmen sich unsere Spieler Zeit für Fotos & Unterschriften.

Tickets zur großen Saisoneröffnung inklusive Rahmenprogramm und Testspiel gegen den FC Zürich sind über unseren Online-Ticketshop erhältlich: Ticketshop