SSV Ulm: "Natürlich brauchen wir Siege, um das Ziel zu erreichen"

Am 27. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den SV Darmstadt 98 zum Abendspiel. Die Begegnung im Donaustadion beginnt am heutigen Freitag um 18.30 Uhr.

Der Start in die Rückrunde verlief dann aber weniger zufriedenstellend. Mit einem Unentschieden und vier Niederlagen aus den ersten fünf Spielen, erinnerten die Ergebnisse an den verkorksten Start in die Hinrunde. Mit den ausbleibenden Erfolgen rutschten die Lilien auf Rang 13 der Tabelle ab. In den letzten vier Spielen konnte man mit den Heimsiegen gegen Schalke und Karlsruhe immerhin wieder Erfolge feiern, steht in der Tabelle aber weiterhin auf Platz 13 und kämpft nach wie vor gegen den Abstieg. Dabei schwächeln die Darmstädter vor allem auswärts. Auf gegnerischem Boden konnten sie in den letzten sieben Spielen nur zwei Punkte holen. Den letzten Auswärtssieg feierte Darmstadt im November 2024.

„Wir sind in einer Situation in der wir dringend Punkte brauchen. Das ist natürlich am Freitag Abend gegen Ulm eine sehr gute Situation für uns da drei Punkte zu erkämpfen. Die werden wir erkämpfen müssen, weil Ulm auch eine Mannschaft ist, die über die Saison viele enge Spiele hatte. Dementsprechend ein ganz wichtiges Spiel für beide Mannschaften, in dem wir mit Sicherheit noch keinen entscheidenden, aber einen großen Schritt machen können“, sagte Florian Kohfeldt über die eigene Lage.