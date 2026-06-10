SSV Ulm: Nachwuchstalent rückt zu den Profis auf Der Regionalligist verlängert den Vertrag mit Felix Vater. von pm/red · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm Fußball

Der SSV Ulm 1846 Fußball verlängert den Vertrag mit Felix Vater, damit rückt der 18-Jährige von der U19 zu den Profis auf und bleibt dem SSV bis 2028 erhalten.

Felix Vater wechselte in der U15 zum SSV Ulm 1846 Fußball und durchlief seither die Nachwuchsteams der Spatzen. Der letztjährige U19-Kapitän war bereits seit längerer Zeit immer wieder Teil des Profi-Trainings und absolvierte in der abgelaufenen Saison acht Spiele in der 3. Liga, zwei davon über die volle Distanz.

Sportdirektor Murat Isik: „Felix kennt den Verein und die Region seit vielen Jahren, war im NLZ immer Leistungsträger und hat bereits Luft bei den Profis geschnuppert. Darüber hinaus ist er in der Defensive flexibel einsetzbar. Es ist ein gutes Zeichen, dass nach Benedikt Ehe auch er den Weg beim SSV weitergeht.“ Felix Vater: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung beim SSV und werde alles dafür geben, dass wir gemeinsam mit unseren Fans eine erfolgreiche Saison im Donaustadion erleben.“