SSV Ulm: Nach dem Abschied nun doch die Verlängerung

Marcel Seegert wurde bereits als Abgang kommuniziert, nun verlängert der 32-Jährige doch beim SSV Ulm 1846 Fussball und unterschreibt einen neuen Zweijahresvertrag bis 2028.
Beiden Seiten haben nochmals Gespräche geführt, sind dabei aufeinander zugegangen und haben gespürt, dass eine gegenseitige Wertschätzung vorhanden ist.
Marcel Seegert wechselte im vergangenen Sommer zu den Spatzen und stand in der letzten Spielzeit in 31 Pflichtspielen auf dem Platz. Er erzielte drei Treffer und bereitet einen weiteren vor.
Erfahrung bringt der Innenverteidiger ausreichend mit: 206 Spiele in der 3. Liga, 126 Regionalligaspiele und elf Partien in der 2. Bundesliga. Bereits zweimal konnte er den Meistertitel in der Regionalliga Südwest gewinnen.
Bei den Spatzen wird Marcel Seegert in Zukunft das Trikot mit der Nummer 25 tragen.
Sportdirektor Murat Isik: „Als wir mit Cello gesprochen haben, hat man schnell gemerkt, dass er große Lust hat, weiter für den SSV zu spielen und mitzuhelfen. Er ist ein Mentalitätsspieler, hat unglaublich viel Erfahrung und ist ein super Typ, das wird uns sehr weiterhelfen. Manchmal entwickeln sich Dinge anders, als man sie vorhersieht, daher sind wir sehr froh, dass Cello deutliche Schritte auf uns zu gemacht hat nun doch an Board ist.“
Marcel Seegert: „Die letzte Saison verlief natürlich nicht so, wie wir es uns alle vorgestellt haben. Nichtsdestotrotz haben wir uns als Familie in Ulm wohl gefühlt. Als der SSV mich kontaktiert hat, konnte ich mich direkt mit der Mission anfreunden. Ich freue mich Teil des Neuanfangs zu sein.“
---
SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Evan Brown (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (F.C. Hansa Rostock), Paul-Philipp Besong (FSV Zwickau)