SSV Ulm: Nach dem Abschied nun doch die Verlängerung Der Regionalligist verlängert mit Marcel Seegert, der zuvor als Abgang kommuniziert wurde. von red/pm · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Marcel Seegert wurde bereits als Abgang kommuniziert, nun verlängert der 32-Jährige doch beim SSV Ulm 1846 Fussball und unterschreibt einen neuen Zweijahresvertrag bis 2028.

Beiden Seiten haben nochmals Gespräche geführt, sind dabei aufeinander zugegangen und haben gespürt, dass eine gegenseitige Wertschätzung vorhanden ist.

Marcel Seegert wechselte im vergangenen Sommer zu den Spatzen und stand in der letzten Spielzeit in 31 Pflichtspielen auf dem Platz. Er erzielte drei Treffer und bereitet einen weiteren vor. Erfahrung bringt der Innenverteidiger ausreichend mit: 206 Spiele in der 3. Liga, 126 Regionalligaspiele und elf Partien in der 2. Bundesliga. Bereits zweimal konnte er den Meistertitel in der Regionalliga Südwest gewinnen.

Bei den Spatzen wird Marcel Seegert in Zukunft das Trikot mit der Nummer 25 tragen. Sportdirektor Murat Isik: „Als wir mit Cello gesprochen haben, hat man schnell gemerkt, dass er große Lust hat, weiter für den SSV zu spielen und mitzuhelfen. Er ist ein Mentalitätsspieler, hat unglaublich viel Erfahrung und ist ein super Typ, das wird uns sehr weiterhelfen. Manchmal entwickeln sich Dinge anders, als man sie vorhersieht, daher sind wir sehr froh, dass Cello deutliche Schritte auf uns zu gemacht hat nun doch an Board ist.“