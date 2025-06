SSV Ulm mit zwei weiteren Abgängen

Für den SSV bestritt er 124 Pflichtspiele, erzielte sieben Tore und bereitete 13 weitere vor. Mit den Spatzen gewann er die Meisterschaft in der Regionalliga und der 3. Liga.

Nach vier Jahren wird Bastian Allgeier seinen Vertrag beim SSV Ulm 1846 Fußball nicht verlängern und zu Hannover 96 in die 2. Bundesliga wechseln. Der 23-jährige Mittelfeldspieler war zunächst vom Karlsruher SC an die Spatzen ausgeliehen, wechselte 2023 fest nach Ulm.

SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Basti hatte den Wunsch, weiterhin in der 2. Bundesliga zu spielen und hat in Hannover nun die Möglichkeit dazu. Wir hätten gerne mit ihm weitergearbeitet, wünschen ihm für seine Zukunft aber alles Gute und viel Erfolg.“

Der 18-Jährige spielte seit 2021 im Nachwuchsleistungszentrum der Spatzen und hat durch gute Leistungen, insbesondere in der letzten Saison auf sich aufmerksam gemacht. In 21 Spielen der DFB-Nachwuchsliga erzielte er 14 Tore. Im vergangenen Winter war er mit der Profimannschaft des SSV Ulm 1846 Fussball ins Trainingslager gereist.

Markus Thiele: „Wir hätten Artur gerne auch in Zukunft bei uns gehabt und haben ihm eine Perspektive bei unseren Profis aufgezeigt, da wir großes Potential in ihm sehen. Leider hat er sich für einen Wechsel entschieden. Es zeigt aber auch, dass in unserem NLZ gute Arbeit geleistet wird und er sich die letzten Jahre entwickelt hat. Es ist ein Qualitätsmerkmal, dass er zu unserem Kooperationspartner FC Bayern wechselt. Wir wünschen Artur alles Gute und viel Erfolg.“

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________