SSV Ulm: "Meine Geschichte ist noch nicht zu Ende" Johannes Reichert hat seinen Vertrag beim SSV Ulm 1846 Fußball um ein Jahr bis 2027 verlängert. von red/pm · Heute, 16:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Johannes Reichert hat seinen Vertrag beim SSV Ulm 1846 Fußball um ein Jahr bis 2027 verlängert. Damit bleibt die Identifikationsfigur der Spatzen an Board und wird weiterhin sein geliebtes schwarz-weißes Trikot tragen. Dies hat Jo Reichert am vergangenen Samstag beim letzten Heimspiel im Stadion persönlich verkündet.

Sein ursprünglicher Vertrag hatte keine Gültigkeit für die Regionalliga. Die Zahlen von Jo Reichgert sprechen eine deutliche Sprache: Mit fünf Jahren begann er das Fußballspielen beim SSV Ulm. Seine gesamte Karriere verbrachte er beim SSV Ulm 1846 Fußball, mit Ausnahme eines zweijährigen Gastspiels in Kaiserslautern.

Für die Spatzen stand Jo Reichert in 448 Pflichtspielen auf dem Platz, dabei erzielte er 45 Tore und bereite neun weitere vor. In der abgelaufenen Saison verletzte sich Jo Reichert bereits am ersten Spieltag schwer am Knie, weshalb keine weiteren Einsätze dazugekommen sind. Aber dies soll sich ändern. Mit der Vertragsverlängerung geht der 34-Jährige in seine 15. Saison beim SSV.