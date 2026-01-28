SSV Ulm: Max Scholze zieht es nach Portugal

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Drittligist SSV Ulm muss einen Abgang verkraften. Dies teilt der Verein dazu mit:

Darauf haben sich die Spatzen mit dem Club aus dem Westen Portugals geeinigt.

Max Scholze verlässt den SSV Ulm 1846 Fußball und wechselte zum portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora.

Max Scholze kam im Sommer 2025 vom FC Bayern München zum SSV und absolvierte seither 18 Pflichtspiele für die Spatzen, in denen er zwei Treffer in der 3. Liga erzielte.

Über die Transfermodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Nun zieht es den 20-jährigen Rechtsverteidiger nach Portugal.

SSV-Geschäftsführer Stephan Schwarz: „Nachdem Estrela Amadora auf uns zugekommen ist, hat sich für Max Scholze die Möglichkeit ergeben, in die erste portugiesische Liga zu wechseln. Dadurch, dass wir einen Transfererlös generieren können, haben wir dem Wechsel am Ende zugestimmt. Wir wünschen Max für seinen weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg.“

So sieht die Tabelle der 3. Liga aus:

1. MSV Duisburg (Auf) 21 11-7-3 38:22 40

2. FC Energie Cottbus 21 12-4-5 45:35 40

3. SC Verl 21 10-8-3 50:30 38

4. F.C. Hansa Rostock 21 10-8-3 37:20 38

5. Rot-Weiss Essen 21 10-8-3 41:32 38

6. VfL Osnabrück 21 10-6-5 30:22 36

7. SV Wehen Wiesbaden 21 10-4-7 28:24 34

8. TSV 1860 München 21 9-5-7 31:31 32

9. TSG 1899 Hoffenheim II (Auf) 21 9-4-8 42:34 31

10. Viktoria Köln 21 9-3-9 30:27 30

11. VfB Stuttgart II 21 8-5-8 27:32 29

12. SV Waldhof Mannheim 21 9-2-10 34:40 29

13. FC Ingolstadt 04 21 7-7-7 37:31 28

14. SSV Jahn Regensburg (Ab) 21 7-3-11 28:34 24

15. Alemannia Aachen 21 7-3-11 31:39 24

16. 1. FC Saarbrücken 21 5-8-8 30:34 23

17. FC Erzgebirge Aue 21 5-7-9 24:33 22

18. SSV Ulm 1846 Fußball (Ab) 21 6-1-14 29:45 19

19. TSV Havelse (Auf) 21 3-7-11 30:44 16

20. 1. FC Schweinfurt 05 (Auf) 21 3-0-18 19:52 9