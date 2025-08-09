SSV Ulm: Max Scholze lässt die Spatzen gegen Erzgebirge Aue jubeln

Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt das erste Heimspiel der Saison in der 3. Liga. Durch den Treffer von Max Scholze in der 44. Minute setzen sich die Spatzen mit 1:0 gegen Erzgebirge Aue durch.

Im ersten Heimspiel der neuen Saison trifft der SSV auf den FC Erzgebirge Aue. Nach dem bitteren Auftakt in Wiesbaden wollen die Spatzen vor heimischer Kulisse die ersten Punkte einfahren. Aue wiederum will an die gute Leistung beim 0:0 gegen Hansa Rostock anknüpfen.

3′ erste kleine Chance für Ulm. Scholze gewinnt den Ball hoch und flankt ins Zentrum. Dort foult Becker allerdings seinen Gegenspieler.

9′ erste Möglichkeit für Aue. Stefaniak zieht eine Ecke auf den zweiten Pfosten, wo Malone zum Kopfball kommt und knapp am Tor vorbei köpft.

19′ Stefaniak bekommt auf der linken Seite einen Ball in die Tiefe und flankt flach in den Fünfmeterraum. Dort kann Kölle klären.

22′ Pfosten Röser! Chessa bricht auf der linken Seite durch und spielt flach ins Zentrum, wo Röser den Ball an den linken Pfosten spitzelt.

26′ Torwartwechsel bei Aue. Uhlig, der den eigentlichen Stammkeeper Männel vertritt muss verletzt vom Platz. Für ihn kommt Lord ins Spiel.

38′ Chessa versucht es aus spitzem Winkel, scheitert aber an Lord.

42′ Röser versucht es aus rund 20 Metern. Lord kann den Schuss aber erneut sicher parieren.

42′ Direkt im Anschluss wehrt Lord einen Schuss von Chessa zur Ecke ab. Zuvor aber ein Foul von Röser und daher Freistoß Aue.

44′ 1:0 Für den SSV! Kölle kommt über links und legt von der Grundlinie in den Rücken der Abwehr. Scholze schiebt mit links cool ins lange Eck.

50′ Nach einem Schuss von Mazagg erkämpft Brandt sich im Strafraum den zweiten Ball, verfehlt aber aus spitzem Winkel knapp das Tor.

53 Clausen versucht es aus der zweiten Reihe. Ortag ist zur Stelle.

55′ Stefaniak findet mit einem Freistoß Günther-Schmidt, der freistehend per Kopf aus kurzer Distanz zum Abschluss kommt – Ortag ist im letzten Moment zur Stelle und pariert.

57′ Röser legt auf Chessa ab, dessen Schuss am langen Eck vorbeirauscht.

67′ Günther-Schmidt taucht auf einmal frei vor Ortag auf und umkurvt diesen. Im letzten Moment kann Scholze den Abschluss aufs leere Tor verhindern und es bleibt beim 1:0.

76′ Ulm kontert über Chessa und Becker. Becker versucht es aus 16 Metern. Sein Schuss wird klar mit der Hand geblockt, doch der Pfiff bleibt aus.

77′ Direkt im Anschluss kontert Aue. Seegert ist aber zur Stelle und kann klären.

81′ Brandt nimmt im Mittelfeld Tempo auf und dribbelt bis in den Strafraum, wo er abschließt. Sein Schuss geht am langen Pfosten vorbei.

84′ Die riesen Chance auf das 2:0. Nach einem Konter legt Scholze auf Brandt ab der aus 11 Metern frei zum Abschluss kommt, allerdings am satrk reagierenden Lord scheitert.

85′ Nach der anschließenden Ecke kommt Mazagg zum Kopfball. Aber auch er scheitert und köpft knapp vorbei.

89′ Wieder ein Konter über Scholze, der auf Kahvic ablegt. Sein Abschluss aus 16 Metern bleibt aber ungefährlich.

90′ Nächste Chance für die Ulmer. Kahvic bedient Westermeier im Rückraum, der über das Tor schießt.

90′ Wenig dribbelt von rechts in den Sechzehner und findet Besong. Der trifft aber nur das Außennetz, da Majetschak noch dazwischen ist.

90+7′ Fast der Ausgleich! Weinhauer setzt sich über rechts durch und steht frei vor Ortag, schlenzt aber knapp am langen Pfosten vorbei.

Fazit & Ausblick

Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt das erste Heimspiel der Saison verdient mit 1:0 gegen Erzgebirge Aue. Vor allem für die gute erste Hälfte konnte man sich in Form des Tores von Max Scholze belohnen. In der zweiten Hälfte gab es auf beiden Seite gute Chancen, jedoch blieben alle Versuche erfolglos und somit endet das Spiel mit 1:0. Am Sonntag, 17.08. steht für die Spatzen die erste Runde im DFB-Pokal an. Um 18 Uhr empfängt man die SV Elversberg. Tickets für das Spiel gibt es hier