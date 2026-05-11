SSV Ulm: Mario Estasi wird Leiter Lizenzmannschaft und Scouting Der Absteiger aus der 3. Liga wird hingegen die Zusammenarbeit mit Michael Clemens beenden von red/pm · Heute, 17:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Der Drittliga-Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball hat Mario Estasi als Leiter Lizenzmannschaft und Scouting verpflichtet. Zur neuen Saison wird der 52-Jährige gemeinsam mit Sportdirektor Murat Isik für die sportliche Ausrichtung der Spatzen und ganz speziell für die Profimannschaft und die Kaderplanung verantwortlich sein.

Derzeit ist Mario Estasi beim SGV Freiberg als sportlicher Leiter tätig und hat aus dem Verein in den letzten beiden Jahren eine Spitzenmannschaft der Regionalliga Südwest geformt. Gleichzeitig ist er Trainer der U19 in der DFB-Nachwuchsliga. Zuvor arbeitete er als Trainer u.a. für die Young Boys Reutlingen, den SV Böblingen und den SGV Freiberg. Mit dem SGV Freiberg scheiterte Estasi in dieser Saison nur knapp am Aufstieg in die 3. Liga. Vorstand Robert Holzer: „Mario Estasi bringt sehr viele Eigenschaften mit, die wir als hervorragende Ergänzung zu Murat Isik sehen. Er hat ein großes Netzwerk, kennt die Regionalliga und auch darüber hinaus den Markt überaus gut. In den Gesprächen hat uns seine Weitsicht und seine Vorstellungen, die perfekt zu unseren passen, absolut überzeugt. Wir freuen uns, nun Menschen für uns gewonnen zu haben, die mit viel Engagement und Fachwissen unseren eingeschlagenen Weg bestreiten werden.“

Mario Estasi: „Es ist sehr reizvoll, eine solche Aufgabe bei einem Traditionsverein wie dem SSV Ulm 1846 Fußball zu übernehmen. Meine Aufgabe ist es in erster Linie, gemeinsam mit Murat Isik, dem Trainerteam und allen Mitarbeitenden maximal erfolgreich zu arbeiten, und für Zukunft eine schlagkräftige Mannschaft, mit vielen regionalen Spielern und einer großen Identifikation mit unserem Verein, zusammenzustellen. Ich möchte mit meiner Erfahrung und meiner positiven Art dazu beitragen, dass wir kurz-, mittel- und langfristig erfolgreich sind. In den letzten Tagen haben wir bereits einige Themen bearbeitet.“ Gleichzeitig beendet der SSV Ulm 1846 Fußball die Zusammenarbeit mit Kaderplaner Michael Clemens. Der 30-jährige war seit 2021 für die Spatzen tätig, zunächst als Chefscout, dann als Kaderplaner.