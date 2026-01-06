– Foto: SSV Ulm

SSV Ulm leiht Luca Bazzoli von Rot-Weiß Essen aus Ein Zugang für den Drittligisten. Verlinkte Inhalte 3. Liga SSV Ulm RW Essen Luca Bazzoli

Der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball hat bis Saisonende Luca Bazzoli verpflichtet. Gestern ist der 25-Jährige mit Rot-Weiß Essen in die Türkei geflogen und am heutigen Abend ins Mannschaftshotel der Spatzen gereist. Morgen wird er zusammen mit seinen neuen Teamkollegen erstmals auf dem Trainingsplatz stehen.

Luca Bazzoli wurde im Nachwuchs des FSV Frankfurt ausgebildet, für den er auch drei Jahre im Herrenbereich auflief. Anschließend wechselte er zum VfB Stuttgart II. 2023 folgte der Schritt zu Preußen Münster, wo er erstmals in der 3. Liga spielte und mit dem SCP den Sprung in die 2. Bundesliga schaffte. Im vergangenen Sommer führte ihn sein Weg zu Rot-Weiß Essen – nun wechselt er innerhalb der Liga an die Donau.

Der defensive Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, stand in 21 Zweitligaspielen, 41 Partien in der 3. Liga sowie 104 Regionalligaspielen auf dem Platz. Bei den Spatzen erhält der deutsch-Italiener die Rückennummer 18.