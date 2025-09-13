SSV Ulm landet wichtigen Auswärtssieg bei Alemannia Aachen

Ausgangslage

Am 5. Spieltag der Drittligasaison sind die Spatzen zum ersten Mal seit 2001 zu Gast im Tivoli in Aachen. Über 20000 Zuschauer sind vor Ort, davon rund 620 mitgereiste SSV-Fans. Die Spatzen spielen zum ersten Mal in den neuen grauen Auswärtstrikots.

Spielverlauf

2′ erster Aufschrei im Tivoli. Die Fans der Alemannia fordern Handelfmeter nachdem Max Brandt einen Ball einen Schuss abblockt.

5′ erste Chance für die Spatzen. Martinovic legt quer auf Löder, der aus 16 Metern abschließt aber geblockt wird.

7′ Seitfallzieher Jonas David. Nach einem Einwurf setzt der Innenverteidiger zum Seitfallzieher an. Olschowsky ist zur Stelle.

15′ nach einer guten Ulmer Anfangsphase übernehmen die Gastgeber nun mehr die Spielkontrolle und dominieren den Ballbesitz.

19′ Castelle wird nach einem Anwurf angeschossen, der Ball prallt gefährlich aufs Tor aber Ortag kann parieren.

22′ Castelle aus der Distanz. Sein Schuss geht deutlich am Tor vorbei.

22′ Rote Karte für Aachen. Da Silva Kiala zieht den durchgestarteten Martinovic und sieht folgerichtig die rote Karte.

38′ Abschluss Martinovic

42′ Tor für Ulm. #AACULM 0:1. Becker steckt auf Martinovic durch, der den Ball an Olschowsky vorbei spitzelt und zum 0:1 trifft.

45′ Tor für Ulm. #AACULM 0:2. Wieder setzt sich Becker durch, macht es dieses Mal aber alleine. Er umkurvt Olschowsky und erzielt das 0:2.

45′ Halbzeit in Aachen. #AACULM 0:2

49′ Tor für Ulm. #AACULM 0:3. Görlich flankt von links, Becker legt im Zentrum auf Dajaku ab, der den Ball aus rund 20 Metern volley einschweißt.

56′ Nach einem Freistoß kommt Wegmann zum Kopfball. Ortag ist zur Stelle.

60′ Nach einer Chessa-Flanke landet der zweite Ball bei Besong. Sein Schluss kommt aber etwas zu zentral, sodass Olschowsky parieren kann.

65′ Becker versucht es aus der zweiten Reihe. Sein Schuss landet aber deutlich über dem Querbalken.

72′ Tor für Aachen. #AACULM 1:3. Gaudino bringt einen Eckball. Dieser segelt an Freund und Feind vorbei und landet ohne berührt zu werden im langen Eck.

76′ Richter zieht über links in Zentrum und zieht ab. Sein Schuss geht knapp übers Ulmer Gehäuse.

77′ Chessa mit gutem Zuspiel auf Löder, dem der Ball bei der Annahme etwas verspringt wodurch Olschowksy vor ihm am Ball ist.

81′ Wieder ein Steckpass auf Löder. Diesmal kommt er aus spitzem Winkel zum Schuss, dieser landet am Außennetz.

85′ Erneut bringt ein Ball in die Tiefe Gefahr. Besong zieht in den Strafraum, schießt aber knapp am kurzen Eck vorbei.

90′ Abpfiff in Aachen.

Fazit & Ausblick

Nach einer guten Anfangsphase der Spatzen, kommt die rote Karte in einer Druckphase der Alemannia. Im Anschluss übernehmen die Ulmer mehr und mehr die Kontrolle und setzen vor der Halbzeit einen Doppelschlag. Auch nach dem Seitenwechsel kommen die Ulmer gut aus der Kabine und machen nach nur vier Minuten in der zweiten Hälfte das 0:3. Durch den direkten Eckball kommt nochmal kurz Spannung auf, doch letztendlich lässt die Mannschaft von Robert Lechleiter nichts mehr anbrennen und gewinnt mit 1:3.