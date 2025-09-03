SSV Ulm landet Kantersieg gegen Landesligisten VfL Pfullingen

Durch einen 7:1-Sieg gegen den Landesligisten VfL Pfullingen zieht der Drittligist SSV Ulm 1846 Fußball ins Viertelfinale des WFV-Pokals ein.

Im Achtelfinale des wfv-Pokal ist der Landesligist VfL Pfullingen zu Gast. Aus Sicherheitsgründen wurde die Partie ins Donaustadion verlegt. Knapp über 2000 Zuschauer sind zu Gast.

6′ Görlich mit dem ersten Abschluss. Er zieht über rechts in die Mitte und schließt mit links über das Tor ab.

11′ wieder Görlich über rechts, diesmal per Flanke. Im Zentrum köpft Besong über das Tor.

19′ Nach etwas Chaos im Strafraum ist auf einmal Chessa kurz vor dem Tor am Ball. Ein Pfullinger kann im letzten Moment zur Ecke klären.

29′ Tor für Ulm. #ULMVfL 1:0. Nach einem Schuss von Löder, scheitert Becker zunächst nochmal am Torhüter, bevor Besong einschiebt.

35′ Der erste Abschluss des VfL Pfullingen kommt aus der 2. Reihe, ist aber kein Problem für Schmitt.

41′ Tor für Pfullingen. #ULMVfL 1:1. Kendel luchst Schmitt den Ball ab und muss dann nur noch ins leere Tor einschieben.

44′ Wieder kommt Besong zum Kopfball, scheitert aber am Torhüter.

49′ Der eingewechselte Neuzugang Dominik Martinovic mit dem ersten gefährlichen Abschluss der zweiten Hälfte. Sein Schuss wird aber geblockt.

53′ Görlich findet am langen Pfosten Mazagg, dessen Schuss zur Ecke abgefälscht wird.

53′ Tor für Ulm. #ULMVfL 2:1. Die anschließende Ecke landet auf dem Kopf von Becker, der zum 2:1 einnickt.

56′ Ein Abpraller landet bei Chessa, der aus kurzer Distanz über das Tor schießt.

58′ Tor für Ulm. #ULMVfL 3:1. Martinovic ist über rechts durch und legt quer auf Becker, der zum 3:1 einschiebt.

68′ Westermeier findet Löder, der im Strafraum zum Schuss kommt, aber über das Tor schießt.

71′ Brandt legt auf Becker ab, dessen Abschluss wird zur Ecke abgefälscht.

71′ Tor für Ulm. #ULMVfL 4:1. Jonas David köpft die anschließende Ecke zum 4:1 ein.

80′ Die Pfullinger schalten Ulm und kommen nach einer Flanke aus kurzer Distanz zum Schuss, doch Schmitt hält mit einem starken Reflex.

82′ Tor für Ulm. #ULMVfL 5:1. Becker trifft zunächst den Pfosten, doch der Abpraller landet bei Martinovic, der ins leere Tor einschiebt.

84′ Tor für Ulm. #ULMVfL 6:1. Becker mit dem Hattrick. Nach einer Ecke landet der Ball vor seinen Füßen, ohne lang zu überlegen schweißt er den Ball unter die Latte.

88′ Tor für Ulm. #ULMVfL 7:1. Martinovic bedient Vater, der aus dem Rückraum sein erstes Tor für die Spatzen erzielt.

Fazit & Ausblick

In der ersten Halbzeit taten sich die Spatzen gegen gut verteidigende Pfullinger schwer. Durch einen Fehler kommt der Landesligist kurz vor der Halbzeit sogar zum 1:1 Ausgleich.

In der zweiten Hälfte legen die Spatzen dann deutlich zu und dominieren mit fortlaufender Zeit immer mehr, erspielen sich viele Chancen und gewinnen letztendlich mit 7:1.

Nach der Länderspielpause gastieren die Spatzen am 13.09. in Aachen. Infos zum Ticketverkauf für das Spiel folgen in Kürze.