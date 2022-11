SSV Ulm lässt keine Zweifel aufkommen: Souveräner 2:0-Sieg! Sind die Spatzen wieder auf Siegeskurs?

Am 16. Spieltag der Regionalliga Südwest konnte der Tabellenführer SSV Ulm gegen den Aufsteiger SG Barockstadt Fulda Lehnerz einen souveränen Arbeitssieg einfahren, der in der Höhe durch den Spielverlauf eindeutig verdient ist. Aber auch die SG konnte zeigen, dass sie nach dem Aufstieg definitiv in Liga vier gehören. Über 2000 Zuschauer waren laut Leagues.de vor Ort im Johannisau-Stadion.

Das Spiel begann kurios: Da gestern der Karneval begann, lief ein Karnevalist zum Anpfiff auf den Platz. Er spielte den ersten Ball und verließ daraufhin das Spielfeld. Eine schöne Tradition! Ulm machte von Anfang an viel Druck und presste mit häufigen Flanken über die Seiten in Richtung Führung. Die erste Viertelstunde war aber vom Abtasten geprägt, beide Mannschaften spielten ruhig und mit wenig Risikobereitschaft. Dennoch gelang den Ulmern der bessere Start.

Die SG erarbeitete sich aber immer wieder kleine Nadelstiche, die auch durchaus zum ersten Treffer hätten führen können. So kombinierte sich Barockstadt in der elften Minute gut durch die Hälfte des Gegners, die Ulmer retten aber kurz vor dem Strafraum. Das Spiel war geprägt von vielen Ecken, vor allem Ulm kam über das gesamte Spiel immer wieder zu Eckstößen. Diese brachten aber nicht wirklich etwas ein, Barockstadt verteidigte mit viel Mut und Seriosität!

Noch vor der Halbzeit gab es die ersten beiden gelben Karten: Marcel Schmidts stoppte einen Barockstätter in der 40. Minute unsauber und wurde zurecht dafür bestraft. Als Reaktion darauf schubste Moritz Reinhard Schmidts und wurde ebenfalls mit Gelb sanktioniert. Eine unnötige Aktion, angesichts dessen, dass die gelbe Karte für Ulm absehbar war und es keinen Grund zum Aufregen gab!

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahmen beide Mannschaften an Tempo auf, vor allem der Ulmer Röser gab in Halbzeit zwei beachtlich Gas. In der 53. Minute traf er nach einem Lupfer über den SG-Keeper die Latte. Nun waren die Spatzen das klar bessere Team und kamen so in der 60. Minute zum verdienten Führungstreffer: Lucas Röser erzielte sein siebtes Saisontor, nachdem er nach einer Hereingabe nur noch mit Vollspann ins Tor treffen musste.

Ulm spielte sich danach in einen kleinen Rausch und kamen in der 67. Minute zum zweiten Tor des Tages. Sehenswert schloss Marcel Schmidts an der 16er-Grenze ab und machte so den Deckel drauf. Der verdiente Endstand wurde besiegelt. Danach wurde einige Male bei beiden Mannschaften gewechselt, wirklich passierte aber nichts mehr.