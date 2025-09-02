SSV Ulm krallt sich Ex-Spieler des FC Bayern München

Dominik Martinovic wechselt von Rot-Weiss Essen zum Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.
Der 28-Jährige Stürmer hat in der laufenden Saison 4 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen bestritten und dabei zwei Pokal-Treffer erzielt.
In seiner Karriere kann Dominik Martinovic auf 162 Spiele in der 3. Liga sowie 20 Spiele in der 2. Bundesliga zurückblicken. Dabei erzielte er 43 Tore und bereitete 34 Treffer vor.
Ausgebildet wurde der gebürtige Stuttgarter mit kroatischem Pass beim VfB Stuttgart und beim FC Bayern München.
Es folgten Stationen bei RB Leipzig, Wehen Wiesbaden, Sonnenhof Großaspach, Waldhof Mannheim, der SV Elversberg und bei Slaven Belupo in der kroatischen Liga. Für die U-Nationalmannschaften von Deutschland und Kroatien bestritt er neun Länderspiele.
Dominik Martinovic erhält beim SSV die Rückennummer 10.
SSV-Geschäftsführer Markus Thiele: „Wir wollten uns bewusst nochmals qualitativ verstärken und bekommen mir Dominik einen Spieler dazu, der uns sofort weiterhelfen kann, der die Liga sehr gut kennt und weiß, wo das Tor steht. Deshalb freuen wir uns, dass er sich für den SSV entschieden hat."
Dominik Martinović: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel noch geklappt hat. In der Jugend habe ich mehrmals gegen den SSV gespielt und da haben unsere Gegner immer „Wir sind die Ulmer, wir sind die Spatzen“ gesungen, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Jetzt kann ich es kaum erwarten, für den SSV aufzulaufen und mit meinen Qualitäten dem Verein zu helfen so viele Punkte wie möglich einzufahren.“
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________