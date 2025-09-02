– Foto: SSV Ulm

SSV Ulm krallt sich Ex-Spieler des FC Bayern München Die Ulmer Spatzen haben Dominik Martinovic für die 3. Liga verpflichtet.

Dominik Martinovic wechselt von Rot-Weiss Essen zum Drittligisten SSV Ulm 1846 Fußball und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Der 28-Jährige Stürmer hat in der laufenden Saison 4 Pflichtspiele für Rot-Weiss Essen bestritten und dabei zwei Pokal-Treffer erzielt. In seiner Karriere kann Dominik Martinovic auf 162 Spiele in der 3. Liga sowie 20 Spiele in der 2. Bundesliga zurückblicken. Dabei erzielte er 43 Tore und bereitete 34 Treffer vor.

Ausgebildet wurde der gebürtige Stuttgarter mit kroatischem Pass beim VfB Stuttgart und beim FC Bayern München. Es folgten Stationen bei RB Leipzig, Wehen Wiesbaden, Sonnenhof Großaspach, Waldhof Mannheim, der SV Elversberg und bei Slaven Belupo in der kroatischen Liga. Für die U-Nationalmannschaften von Deutschland und Kroatien bestritt er neun Länderspiele.