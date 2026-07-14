SSV Ulm: Kracher zum Start, Flutlichtduell in Aalen

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Der SSV Ulm 1846 steigt mit einem besonders reizvollen Auftakt in die Saison ein: Am Freitagabend geht es zu den Stuttgarter Kickers. Danach folgen mit Offenbach und Barockstadt Fulda zwei Heimspiele, ehe Walldorf auswärts wartet. Schon Anfang September steht das württembergische Duell mit Heilbronn-Freiberg an, wenige Tage später geht es zum VfR Aalen. Der Ulmer Spielplan wirkt insgesamt ausgewogen, hat aber mehrere dichte Phasen. In der Rückrunde folgen erneut die Begegnungen mit den Kickers, Heilbronn-Freiberg und Aalen. Der Saisonabschluss in Kaiserslautern kann, je nach Tabellenlage, noch einmal viel Gewicht bekommen.