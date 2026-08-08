SSV Ulm: "Kein Geheimnis, dass uns die gelb-rote Karte gekillt hat"

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Trainer Daniel Jungwirth: „Ich glaube, vor so einer Kulisse haben beide Mannschaften einen tollen Fußball gezeigt. Es ist kein Geheimnis, dass uns die gelb-rote Karte gekillt hat. Es gab in der ersten Halbzeit ein paar Situationen, die wir überstehen mussten, als wir die Tiefe nicht richtig verteidigt haben. Aus der Halbzeit sind wir richtig stark rausgekommen, bekommen einen Elfmeter, sind brutal gut im Spiel. Dann hat das Spiel eine Wendung genommen. Die Kickers sind dann sehr mutig nach vorne geprescht. Lange haben wir dagegenhalten können aber nach dem Kopfballtor war es sehr schwer und wir hatten kaum noch Entlastung.“

Dennis Chessa: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht so gut im Spiel, das muss man sagen. Wir wollten in die Tiefe spielen, wenn wir das geschafft haben, wurde es gefährlich. Zur zweiten Halbzeit sind wir dann deutlich besser rausgekommen, haben Druck gemacht, hatten die besseren Chancen und machen auch das Tor. Mit der gelb-roten Karte wurde es schwierig, dennoch haben wir gekämpft. Selbst nach dem 3:2 kann es nochmal eng werden aber wir haben alles rausgehauen. Danke an die Fans, es ist überragend, was sie abgerissen haben und wie viele mitgekommen sind. Ich hoffe, dass wir weiter zusammenhalten und hart arbeiten.“