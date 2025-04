SSV Ulm kassiert gegen Hertha BSC eine knappe Niederlage

Zu Beginn der Partie kontrollieren die Spatzen den Ballbesitz, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. Nach acht Minuten dann die erste Torannäherung der Ulmer. Krattenmacher versucht es aus der zweiten Reihe. Sein abgefälschter Schuss landet auf dem Tor. Kurz darauf traut sich die Hertha dann nach vorne und rückt weit auf, was die Ulmer umgehend bestrafen. Nach dem Ballgewinn landet der Ball bei Batista Meier, der im Zentrum Krattenmacher findet. Der treibt den Ball über das halbe Feld bis an den Sechszehner der Herthaner wo er nach links auf den mitgelaufenen Keller ablegt. Keller lässt sich nicht zwei mal bitten und schweißt den Ball aus kurzer Distanz unter den Querbalken zur 1:0 Führung (10′).

Daraufhin schüttelt sich die Hertha und kommt etwas besser ins Spiel. Zunächst köpft Reese über das Tor (15′). Dann klärt Allgeier am zweiten Pfosten vor dem einschussberieten Scherhant (17′). Nach 25 Minuten dann fast ein Geniestreich. Bei einem Freistoß aus der eigenen Hälfte sieht Oliver Batista Meier, dass Hertha-Keeper Ernst weit vor seinem Tor steht. Batista Meier fackelt nicht lange und versucht es aus rund 50 Metern direkt. Sein Schuss geht aber über die Latte. Kurz darauf kommen die Herthaner dann zu ihrer besten Möglichkeit. Nach einem Angriff über die linke Seite landet der Ball zentral am Sechszehner bei Cuisance. Sein Abschluss rauscht knapp am linken Pfosten vorbei (31′). Bis zum Halbzeitpfiff passiert dann nicht mehr viel.

Umso ereignisreicher startet die zweite Hälfte. Bereits nach 30 Sekunden kann die Hertha durch Reese ausgleichen. Der in der Halbzeit eingewechselte Thorsteinsson erobert den Ball und steckt auf Reese durch, der eiskalt ins lange Eck abschließt. Nur eine Minute später versucht es Reese dann nach einem langen Ball per Volley. Thiede kann aber parieren. Wiederum nur zwei Minuten später landet ein Reese-Kopfball an der Latte. Kurz darauf ist es wieder Reese, der zum 1:2 trifft. Gechter erobert den Ball und gibt den Ball in den Rückraum des Sechszehners. Dort findet er Reese, der den Ball satt trifft und unter die Latte schiebt (50′).