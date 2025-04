SSV Ulm: Kämpferischer Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg

Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt in der 2. Bundesliga mit 1:0 gegen den 1. FC Magdeburg und ist damit im Donaustadion das zweite Spiel in Folge siegreich. Semir Telalovic erzielte in der 17. Spielminute den einzigen Treffer der Partie nach Vorarbeit von Aaron Keller.

Magdeburg tut sich derweil schwer, findet kaum Lösungen im Spiel nach vorne und versucht es überwiegend mit langen Bällen hinter die Ulmer Kette – doch das Abwehrbollwerk aus Gaal, Reichert, Strompf und Thiede zeigt sich aufmerksam und konsequent, so verlaufen die Magdeburger Anstrengungen meist ins Nichts. In der 34. Minute ist es auf Ulmer Seite dann erneut Keller, der über links in den Strafraum eindringen kann. Seine Hereingabe findet diesmal Batista Meier, doch dieser wird entscheidend beim Abschluss gestört. Der Abpraller gelangt zu Dressel, der seinen Schuss aus rund 12 Metern allerdings neben den Kasten von Reimann setzt.

Nur drei Minuten später erzwingt der SSV einen Ballgewinn auf der rechten Seite, spielt schnell in die Breite und findet Keller auf der linken Außenbahn. Der Schweizer U21-Nationalspieler zieht mit Tempo in den Strafraum und bringt eine scharfe Hereingabe in die Mitte. Higl lässt den Querpass clever passieren, so dass der goldrichtig stehende Telalovic aus kurzer Distanz leichtes Spiel hat und eiskalt zum 1:0 für die Spatzen vollenden kann. (17′) Die Spatzen belohnen sich damit für einen bis dato dynamischen und willensstarken Auftritt im Donaustadion.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kommen die Gäste des FCM zu ihrer ersten nennenswerten Möglichkeit: Gnaka zieht aus dem Rückraum wuchtig ab, doch den abgefälschten Abschluss pariert Thiede souverän, so dass die beiden Teams beim Stand von 1:0 für die Hausherren den Gang in die Katakomben antreten.

Ohne personelle Wechsel auf beiden Seiten und mit einer kurzen Verzögerung aufgrund einer Pyroeinlage des Gästeanhangs pfeift Nicolas Winter die Partie in Halbzeit zwei wieder an. Nach dem Seitenwechsel zeigen sich die Gäste aus Magdeburg offensiver und druckvoller, ohne jedoch große Torgefahr zu entwickeln. Auch die Ulmer liefern weiter Akzente im Offensivspiel, so in Minute 56′ als Batista Meier nach einem Befreiungsschlag von Keller über links auf und davon ist, sein Queerpass in die Mitte allerdings den anvisierten Higl nicht findet.

Der FCM kämpft sich nach Ablauf der Anfangsviertelstunde in Hälfte zwei derweil mühsam ins Spiel, verzeichnet rund um die 60. Spielminute die erste Druckphase der Partie. Die Spatzen, um Nadelstiche und Entlastung bemüht, kommen in der 75. Minute durch den eingewechselten Krattenmacher, der sich von der Mittellinie aus bis zum gegnerischen Sechszehner durchtankt, zur ihrer nächsten Möglichkeit. Die Ulmer Nummer 30 stellt mit ihrem Flachschuss aus der zweiten Reihe Reimann jedoch vor keine größeren Probleme.

Kurz darauf bietet sich Magdeburg die große Möglichkeit zum Ausgleich, doch Teixeira trifft nach Zuspiel von Atik über links den Ball aus fünf Metern freistehend vor dem Ulmer Gebälk nicht richtig. (81′) Die Gäste mobilisieren in der Schlussviertelstunde nochmals alle Kräfte um das Ulmer Abwehrbollwerk zu durchbrechen, so pariert Thiede tief in der Nachspielzeit gegen Baars überragend (90 + 3′). Auf der Gegenseite haben die Spatzen in der 90. + 6 die große Chance zur Entscheidung, als Krattenmacher nach einem Ballgewinn frei vor Reimann auftaucht, den Keeper aber nicht überwinden kann.

Nach sieben langen Minuten Nachspielzeit ist dann letztlich Schluss im Donaustadion und der SSV Ulm 1846 Fußball feiert einen leidenschaftlich erkämpften 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg.

Fazit & Ausblick

Kämpferische Spatzen schlagen den Tabellendritten aus Magdeburg mit einer souveränen und couragierten Leistung verdient mit 1:0 im Donaustadion. In der Defensive behalten die Ulmer weitestgehen die Oberhand, lassen die Gäste durch konsequente Manndeckung nicht zur Entfaltung kommen und belohnen sich durch einige wenige Nadelstiche in der Offensive für eine gute Leistung am heutigen Samstagmittag.

So feiert der SSV Ulm 1846 Fußball seinen zweiten Heimdreier in Folge und rückt damit zumindest über Nacht bis auf einen Punkt an die Münsteraner und den Relegationsplatz heran. Die Gäste aus Magdeburg hingegen werden in Folge des Siegs von Elversberg über Hannover vorerst vom dritten Tabellenplatz verdrängt und müssen in der kommenden Woche zuhause gegen Regensburg alles daran setzen weiter oben dran zu bleiben. Die Spatzen ihrerseits empfangen am Ostersonntag, 20.04.2025, um 13.30 Uhr die alte Dame aus Berlin zu ihrem Gastspiel im Donaustadion. Resttickets für die Partie am Sonntagnachmittag gibt es im SSV-Ticketshop.