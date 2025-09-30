SSV Ulm: "Jetzt wird es wichtig für uns"

Auf die Frage, wie in der Mannschaft thematisiert wird, dass man gegen Schweinfurt klarer Favorit ist, antwortet Moritz Glasbrenner: „Letzten Endes ist für uns die Herangehensweise immer die gleiche. Wir sehen uns immer verantwortlich, ich sehe mich immer verantwortlich für das, was auf dem Platz geschieht. Wir wollen immer den Ball haben, wir wollen immer das nächste Tor schießen. Das heißt, die Favoritenrolle spielen wir uns eigentlich immer gerne selbst zu, egal gegen welchen Gegner, auch wenn der Gegner klarer Favorit ist, weil wir dann in der Verantwortung stehen, weil wir dann leisten müssen. Und wir wollen auch leisten. Wir hatten jetzt zwei Spiele, auf die wir, glaube ich, mit Freude zurückschauen können, aber uns ist auch ganz klar bewusst, dass die Arbeit jetzt erst anfängt. Ich glaube, die Punkte aus den letzten beiden Spielen sind erst dann etwas wert, wenn wir jetzt nachlegen. Ich glaube, wir sind jetzt gefordert, jetzt wird es wichtig für uns und insofern gehen wir hochkonzentriert ins nächste Spiel.“

„Wenn du mutigen Fußball spielst, wenn du Kurzpass-Fußball spielst, wenn du auch gegen hohes Mann-Mann-Pressing versuchst, spielerische Lösungen im eigenen Aufbau zu suchen, dann passieren auch Fehler. Und ich hatte nach dem Hoffenheim-Spiel gesagt, das sind eigentlich Fehler, die machst du dann vielleicht gerade auch mal in der Vorbereitung. Du entwickelst dann im Verlauf auch eine gewisse Pressing-Resistenz. Also du lässt dich nicht so schnell stressen, wenn du ein Gegner im Rücken hast. Du weißt, welche Passoptionen, welche Auflösungsoptionen du hast. Du spielst dich ein. Und insofern ist das Gegentor, das wir jetzt gegen Hoffenheim kassiert haben, einfach auch Folge des mutigen Weges, den wir gehen. Dessen sind wir uns bewusst. Aber es gibt nur diesen einen Weg und da müssen wir durch. Und die Jungs machen das super. Insofern freuen wir uns auch, wie die Jungs das angenommen haben, dass wir da widerstandsfähig waren.“ sagt Glasbrenner auf die Frage, ob die offensivere Spielweise der Grund für die frühen Gegentore der letzten Spiele war.

Warum die Fans selbst an einem Mittwochabend ins Stadion strömen sollten, bringt Moritz Glasbrenner so auf den Punkt: „Weil wir ihre Unterstützung brauchen. Ich glaube, dass wir bereits in Hoffenheim sehr von der Stimmung profitiert haben. Wir konnten in Hoffenheim das Spiel zu einem Heimspiel gestalten, weil wir 800 Gästefans dabeihatten. Das Gleiche gilt auch jetzt. Ich habe es gerade gesagt. In der dritten Liga kann jeder jeden schlagen. Der Gegner versucht, unser Spiel zu verhindern. Wir versuchen, unser Spiel auf den Platz zu bekommen. Die heimische Kulisse ist für uns sehr wichtig. Wenn ich an das Regensburg-Spiel denke, wo wir 0:1 hinten waren und dann mithilfe der Fans, wo sie uns die zweite Halbzeit pushen und nach vorne treiben, dann das Spiel drehen können. Da freuen wir uns über jeden, der kommt und hoffen, dass wir das Stadion wieder zur Festung machen können.

Personal

Jo Reichert, Ensar Aksakal und Dominik Martinović fallen weiterhin verletzt aus. Außerdem muss Glasbrenner auf Marcel Wenig verzichten. Dieser fing sich im Spiel gegen Saarbrücken einen Kreuzbandriss zu. Lukas Mazagg fehlt durch eine Bauchmuskelverletzung weiterhin. Marvin Seybold ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Schiedsrichter

Michael Näther

Tickets und Faninfos

Es werden rund 8000 Fans für das Spiel erwartet. Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.