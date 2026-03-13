SSV Ulm: "Jetzt sind wir in der Pflicht, den Fans etwas zu geben"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Sonntag, 15.03.2026, trifft der SSV Ulm am 29. Spieltag der 3. Liga im heimischen Donaustadion auf den FC Ingolstadt 04. Das Spiel wird um 19:30 Uhr angepfiffen.

Hinsichtlich ihrer Erwartungen an die Partie ergänzt sie: „Es wird kein einfaches Spiel, weil Ulm natürlich auch, wenn man die letzte Woche anschaut, immer für ein Tor gut ist. Sie haben jetzt auch gegen Schweinfurt 2:0 geführt. Also da wartet schon eine sehr gute Truppe auf uns und da sind sicherlich Dinge dabei, bei denen wir extrem vorsichtig sein müssen. Wir haben für uns natürlich aber auch Momente ausgemacht, wo wir glauben, dass wir dann das Spiel für uns ziehen können.“

Stimmen FC Ingolstadt 04 Wie Trainerin Sabrina Wittmann das Spiel gegen die Spatzen einordnet, erklärt sie so: „Ich glaube, wenn man jetzt den Trainer gegenüber sieht, dann weiß man, dass es jemand ist, der nicht wild in den Aktionismus greift. Deswegen gehe ich schwer davon aus, dass sie schon auch gesettelt sind. Ich glaube schon, dass sie sich bewusst sind, was sie können und was sie vielleicht auch gegen uns dann brauchen werden, um das Spiel auf ihre Seite zu lenken. Also darauf müssen wir uns einstellen. Wir werden sicherlich einen sehr harten Kampf in Ulm erleben.“

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Bezüglich der Niederlage gegen Schweinfurt am vergangenen Samstag sagt Pavel Dotchev folgendes: „Beim Fußball passieren immer Wunder und warum soll man jetzt aufgeben? Aufgeben ist keine Option für uns. Wir haben eine sehr bittere Niederlage jetzt am Wochenende gehabt, wo wir nie hätten verlieren dürfen. Wir haben für mich ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben 2:0 geführt. Wir haben Chancen gehabt, drei oder vier Tore mehr zu machen und dann innerhalb von zehn Minuten durch drei Standardsituationen verlieren wir das Spiel. Es sind noch 30 Punkte zu vergeben und deswegen ist noch Hoffnung da.“

Auf die Frage, wie Dotchev die aktuelle Situation zwischen Fans und Mannschaft einschätzt, antwortet er: „Unsere Fans leiden schon sehr lange mit uns. Natürlich müssen wir erstmal Reaktionen zeigen, wir müssen die Fans wieder auf unserer Seite haben. Ich sage es nochmal, Mannschaft ohne Fans und Fans ohne Mannschaft gibt es nicht. Wir können jetzt nicht erwarten, dass die Fans uns bedingungslos immer unterstützen und wir sie immer wieder enttäuschen. Jetzt sind wir in der Pflicht, den Fans etwas zu geben und das ist jetzt eine Chance für uns.“

Über den Gegner am Sonntag sagt Pavel Dotchev: „Die Mannschaft von Ingolstadt ist aktuell in einer kleinen Formschwäche. Die haben jetzt ein paar Spiele nicht gewonnen. Sie haben aber nicht diesen Druck, so wie wir. Was die Mannschaft von Ingolstadt ausmacht, ist, dass sie sehr geradlinig spielen. Sehr viele Läufe in die Tiefe und oft einen langen Ball. Die haben eine sehr gute Strafraumbesetzung und noch dazu sind die Standards auch so eine Waffe bei denen. Viele Laufduelle, sehr intensive Art. Das macht sie dadurch auch ein bisschen unberechenbar. Ich erwarte schon sehr motivierte Gegner und eine schwere Aufgabe für uns am Sonntag.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David, Dominik Martinovic und Felix Vater fallen weiterhin durch Langzeitverletzungen aus. Auch Dennis Chessa wird aufgrund einer Wunde am Fuß im Spiel am Sonntag fehlen.

Wetter

Für Sonntag sind 5 °C und bewölktes Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Konrad Oldhafer

Tickets und Faninfos

Es werden knapp 7.200 Fans für das Spiel erwartet.

Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier