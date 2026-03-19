SSV Ulm in Cottbus: "Wir müssen auf jeden Fall frech sein"

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Am Samstag, 21.03.2026, trifft der SSV Ulm am 30. Spieltag der 3. Liga auswärts im LEAG Energie Stadion auf den FC Energie Cottbus. Das Spiel wird um 14 Uhr angepfiffen.

Weiter ergänzt er: „Wir werden dieses Spiel hier gewinnen. Und dann geht es nicht darum, welcher Gegner und warum sie in dieser Situation sind. Das Entscheidende ist, was können wir dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Das ist für mich die Grundvoraussetzung. Das haben wir in sehr, sehr vielen Spielen gezeigt. Diese Überzeugung zu haben und dabei selbstbewusst, aber nicht überheblich aufzutreten.“

Stimmen FC Energie Cottbus Zu seinen Erwartungen an das Spiel gegen die Spatzen sagt Wollitz: „Wichtig ist, dass wir unsere Wucht auf den Platz bekommen. Wichtig ist, dass wir unsere Intensität auf den Platz bekommen. Wichtig ist, dass wir unser Gegenpressing auf den Platz bekommen. Und noch viel wichtiger ist es, diese maximale Körpersprache zu haben.“

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Bezüglich der Niederlage gegen Ingolstadt am vergangenen Sonntag sagt Pavel Dotchev folgendes: „Man kann bei der Mannschaft schon Frustration erkennen. Ich denke, dass der Knackpunkt in Schweinfurt war. Da war die Enttäuschung brutal groß bei der Mannschaft. Jetzt gegen Ingolstadt war es genauso. Nichtsdestotrotz geht es weiter. Wir haben noch so viele Spiele. Wir haben Pokalspiele. Wir müssen weitermachen.“

Über den Gegner am Samstag sagt er: „Wir müssen auf jeden Fall frech sein. Wir müssen sehr kompakt sein, weil die Mannschaft von Cottbus beim Umschalten sehr viele schnelle Spieler hat. Hinten stehen zwei große Innenverteidiger, die sich immer wieder auf eins-gegen-eins einstellen. Und nach einer Balleroberung schalten sie sehr schnell um. Das heißt, wir müssen eine gute Restverteidigung haben, den Cottbusern keine Räume freigeben. Wenn wir nicht kompakt stehen, dann werden wir viele Probleme haben.“

Weiter erklärt Dotchev: „Es gibt drei Punkte zu vergeben und wir müssen in jedem Spiel versuchen, das Maximum rauszuholen. Für was das reicht, kann ich nicht sagen. Aber wir müssen es auf jeden Fall versuchen. Wir haben viele Chancen versäumt. Wir sind selbst schuld. Das ist nicht schön, was passiert ist. Nicht nur für den Verein, für die Fans, für die Spieler, sondern auch für mich als Trainer. Aber nichtsdestotrotz müssen wir professionell bleiben. Eines geht nicht und das ist, jetzt aufzugeben. Wir müssen in jedem Spiel Gas geben. Jetzt haben wir Cottbus vor der Brust.

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin durch Langzeitverletzungen aus. Max Brandt wird durch seine 10. Gelbe Karte auch im Spiel am Samstag fehlen. Bei Dennis Chessa ist es noch fraglich, ob ein Einsatz möglich ist.

Wetter

Für Samstag sind 12 °C und bewölktes bis sonniges Wetter vorhergesagt.

Schiedsrichter

Daniel Bartnitzki

Tickets und Faninfos

Es werden ca. 300 Ulmer für das Spiel erwartet.

Tickets gibt es hier und an der Tageskasse.

Alle wichtigen Faninfos rund um das Spiel gibt es hier