SSV Ulm: "Ich glaube an die Jungs"

Über die letzten Spiele und auch das Selbstvertrauen der Mannschaft sagt Kauczinski: „Selbst diese beiden Spiele gegen Aufstadt und Passau haben gutgetan. Tatsächlich hat uns das geholfen, auch Regensburg hinter uns zu lassen. Man hat dann gemerkt, dass die Mannschaft wirklich auch Lust hat, was zu verändern, um diesen Auftritt wettzumachen. Und das hat man, glaube ich, gemerkt, dass es hier gegen Saarbrücken ein sehr fokussierter Auftritt war, sehr konzentriert vom Anfang bis zum Ende, dass immer mal wieder Situationen im Spiel sind, wo ein Spiel auch kippen kann oder wo ein Gegner auch Chancen hat. Ich glaube, das ist normal, dafür ist die Liga ausgeglichen. Jeder Gegner hat Qualitäten und Spieler, die Spiele entscheiden können. Aber insgesamt war es für mich ein verdienter Sieg und ein guter Auftritt. Das macht mich einfach optimistisch, dass man, selbst wenn man mal hinfällt, in der Lage ist, auch wieder aufzustehen und zu zeigen, dass es ein Ausrutscher war. Das war, glaube ich, für uns alle ein gutes Gefühl, für mich, aber auch für die Jungs.“

Über den neuen Trainer der Spatzen sagt Kauczinski folgendes: „Wir hatten einige Spiele, vor allem mit Aue erinnere ich mich an einige Duelle. Er ist jemand, der Fußball spielen lässt, wo die Mannschaften immer auch eine gute Energie haben. Und er hat eine gewisse Idee, ein gewisses System. Wir haben uns eigentlich nur das letzte Spiel von Ulm angeguckt und das für uns als Vorbereitung genommen und die ganzen Spiele davor eigentlich außen vorgenommen.“

Stimmen SSV Ulm 1846 Fußball

Über die Trainingswoche und das Spiel am Samstag sagt Pavel Dotchev folgendes: „Diese Woche trainieren wir richtig gut und man sieht auch schon, jetzt auch mit Pepic, der unvorbelastet ist, kommt jetzt ein neuer, frischer Mann zu uns, der nicht vorbelastet ist. Ich sehe schon beim Training eine ganz andere Substanz und das ist, was mir auch Hoffnung gibt. Und vor allem, jetzt haben wir einen Spitzengegner bzw. 1860 meine ich hier zu Hause und das ist eine ganz andere Situation, denn gegen Havelse war das ein sehr undankbares Spiel für uns, das ist ein Spiel, wo du nur verlieren kannst. Jetzt können wir wirklich was gewinnen und das ist jetzt unsere Chance. Ich glaube an die Jungs und dann weiß ich, dass wir, wie ich schon vorhergesagt hab, dass wir die Qualität und das Potenzial haben, gegen eine Spitzenmannschaft, uns hier zu behaupten und das ist auch mein Ziel.“

Weiter erklärt er: „Also ich habe schon Ahnung, wann eine Mannschaft gut trainiert und wann sie nicht gut trainiert. Es ist viel Aggressivität, es ist sehr viel Disziplin dabei, sie setzen alles um, was ich sage, und da gibt es auch sehr viel positives Feedback von mir, weil ich versuche, der Mannschaft genau das zu geben, diesen Glauben und deswegen versuche ich auch die Mannschaft viel zu loben, auch während des Trainings und das tut der Mannschaft natürlich gut, nur beim Training hast du nicht diesen Stressfaktor wie beim Spiel und das ist vielleicht das einzige Problem, das wir jetzt aktuell haben. Das Training ist eine Sache, das Spiel ist eine andere. Das heißt, die Jungs haben Qualität, aber die müssen an sich glauben und das Beste ist, die können an sich glauben, wenn sie Erfolgserlebnisse haben.

Über den Gegner am Wochenende sagt Dotchev: „Das ist eine Mischung von sehr erfahrenen Spielern, sehr viele und guten Einzelne, mit sehr hoher Qualität, wodurch sie uns vielleicht jetzt spielerisch nicht überraschen, und einen Fußball spielen, mit dem wir Probleme haben. Aber was die haben, ist wirklich sehr viel Einzelqualität und solche einzelnen Aktionen können Spielentscheidend sein. Die wollen, dass die, die komplette Breite und Tiefe nutzen und breit stehende Stürmer immer wieder in Szenen zu setzen mit einer hängenden Spitze dahinter. Die wollen die Räume, die wollen die komplette Breite und wir müssen auf jeden Fall verhindern, die Mitte aufzumachen. Wir müssen eigentlich die Mitte verdichten, dass die nicht diese Steckbälle spielen können und dass die so lieber eher nach außen, als durch die Mitte zu spielen. Also das heißt, die wollen Breite haben, die wollen Laufduelle haben, weil die zwei Stürmer sind brutal, die sind sehr laufstark, auch im Strafraum und sie haben ein gutes Tempo. Wir dürfen das nicht zulassen, hinten 1 gegen 1 Laufduelle haben, ohne Absicherung und etc. Also das heißt, die wollen die Breite haben und auch die Lücken finden, auch für den schnellen Stürmer, der auch noch unterstützt wird von einer hängenden Spitze.“

Personal

Jo Reichert, Marcel Wenig, Jonas David und Dominik Martinovic fallen weiterhin verletzt aus. Brown fällt verletzt aus, kann aber vermutlich nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining miteinsteigen. Niklas Kölle ist wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Schiedsrichter

Leonidas Exuzidis

Tickets und Faninfos

Es werden etwa 17.000 Fans für das Spiel erwartet.

