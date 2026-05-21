SSV Ulm: "Ich freue mich, zu meinem Herzensverein zurückzukehren" Der SSV Ulm, Absteiger aus der 3. Liga, hat für die neue Saison in der Regionalliga den 24-jährigen Marco Gölz vom FV Illertissen verpflichtet. von red/pm · Heute, 15:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat Marco Gölz verpflichtet. Der 24-jährige wechselt vom FV Illertissen ans Donaustadion und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Das Gelände der Spatzen ist für den rechten Außenverteidiger kein Neuland. Er durchlief bis zur U16 alle Nachwuchsmannschaften des SSV Ulm 1846 Fußball ehe er 2017 ins NLZ des 1. FC Heidenheim wechselte. 2020 folgte der Wechsel zum FV Illertissen. Dort wurde er schnell zum Stammspieler und absolvierte in den letzten Jahren für den Nachbarklub 162 Spiele, die meisten davon in der Regionalliga Bayern. Drei Tore und 17 Vorlagen stehen für den gebürtigen Ulmer dabei zu Buche. Mit dem FVI gewann Marco Gölz drei Mal den Bayerischen Landespokal.

Sportdirektor Murat Isik: „Marco Gölz bringt viele Eigenschaften mit, die wir sehr schätzen. Er ist ein offensiv denkender Außenverteidiger, der konstant und zuverlässig spielt. Mit seinen 24 Jahren hat er schon viel Regionalliga-Erfahrung gesammelt und hat außerdem eine SSV-Vergangenheit. Er weiß als gebürtiger Ulmer also, was es bedeutet, unser Trikot zu tragen.“ Marco Gölz: „Ich freue mich unglaublich, zu meinem Herzensverein zurückzukehren. Das war schon lange ein Wunsch von mir und nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Nach vielen erfolgreichen Jahren in Illertissen möchte ich alles dafür geben, dass wir mit dem SSV erfolgreich sind.“