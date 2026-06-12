SSV Ulm holt Verteidiger vom Regionalliga-Vizemeister

Vom Regionalliga-Vizemeister SGV Freiberg wechselt Tim Schmidt zum SSV Ulm 1846 Fussball und verstärkt ab der neuen Saison die Spatzen in der Innenverteidigung.
Auf seinen Stationen sammelte der 23-Jährige die Erfahrung von 114 Regionalligaspielen, die er in den Staffeln West und Südwest absolvierte.
Nach seiner Zeit im NLZ des 1. FC Heidenheim wechselte der gebürtige Nördlinger zum VfR Aalen. Nach zwei Jahren bei der U23 des FC Schalke 04 und seinem Profidebut im DFB-Pokal für die Königsblauen kam er im vergangenen Sommer nach Freiberg und stand in der abgelaufenen Saison in 22 Partien auf dem Platz.
In seiner Zeit in Freiberg arbeitete Tim Schmidt auch mit Mario Estasi zusammen, nun geht der gemeinsame Weg des 1,90m-Mannes und des Leiters Lizenzmannschaft und Scouting in Ulm weiter.
Der Vertrag des gebürtigen Nördlingers beim SSV läuft bis 2027.
Sportdirektor Murat Isik: „Mit Tim bekommen wir einen großgewachsenen und robusten Innenverteidiger aus der Region, der genau weiß, auf was es in der Regionalliga ankommt. Dadurch, dass Mario und Tim bereits zusammengearbeitet haben, wissen wir auch genau, dass er charakterlich sehr gut zum SSV passt und freuen uns, dass er zu uns kommt.“
Tim Schmidt: „Ich bin sehr glücklich, künftig das Trikot des SSV Ulm tragen zu dürfen. Der Wechsel hat sich für mich von Anfang an richtig angefühlt. Besonders freue ich mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und den überragenden Fans loszulegen und alles dafür zu geben, die Ziele des Vereins zu erreichen.“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (Ziel unbekannt)