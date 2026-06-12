SSV Ulm holt Verteidiger vom Regionalliga-Vizemeister

– Foto: SSV Ulm

Vom Regionalliga-Vizemeister SGV Freiberg wechselt Tim Schmidt zum SSV Ulm 1846 Fussball und verstärkt ab der neuen Saison die Spatzen in der Innenverteidigung.

Auf seinen Stationen sammelte der 23-Jährige die Erfahrung von 114 Regionalligaspielen, die er in den Staffeln West und Südwest absolvierte.

Nach seiner Zeit im NLZ des 1. FC Heidenheim wechselte der gebürtige Nördlinger zum VfR Aalen. Nach zwei Jahren bei der U23 des FC Schalke 04 und seinem Profidebut im DFB-Pokal für die Königsblauen kam er im vergangenen Sommer nach Freiberg und stand in der abgelaufenen Saison in 22 Partien auf dem Platz.

In seiner Zeit in Freiberg arbeitete Tim Schmidt auch mit Mario Estasi zusammen, nun geht der gemeinsame Weg des 1,90m-Mannes und des Leiters Lizenzmannschaft und Scouting in Ulm weiter.

Der Vertrag des gebürtigen Nördlingers beim SSV läuft bis 2027.