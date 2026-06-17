SSV Ulm holt Stürmer mit Bundesliga-Erfahrung

– Foto: SSV Ulm

Geboren in Ulm, aufgewachsen in Gerlenhofen, vier Jahre im Nachwuchs der Spatzen gespielt. Für Christopher Negele ist es ein Nachhausekommen. Der 21-Jährige wechselt von der SpVgg Unterhaching zum SSV Ulm 1846 Fußball und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Nach seiner Zeit im Nachwuchs des SSV spielte Christopher Negele für den 1. FC Heidenheim und wechselte im Sommer 2025 nach Unterhaching. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Saison 22 Regionalligaspiele und drei Spiele im bayerischen Landespokal. Dabei stehen für den Außenspieler vier Tore und zwei Vorlagen zu Buche.

Mit dem 1. FC Heidenheim stieg er in die Bundesliga auf und wurde einmal in der UEFA Conference League eingesetzt. In fünf Länderspielen trug er das Trikot der deutschen U17-Nationalmannschaft und traf drei Mal.