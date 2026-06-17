SSV Ulm holt Stürmer mit Bundesliga-Erfahrung

Geboren in Ulm, aufgewachsen in Gerlenhofen, vier Jahre im Nachwuchs der Spatzen gespielt. Für Christopher Negele ist es ein Nachhausekommen. Der 21-Jährige wechselt von der SpVgg Unterhaching zum SSV Ulm 1846 Fußball und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.
Nach seiner Zeit im Nachwuchs des SSV spielte Christopher Negele für den 1. FC Heidenheim und wechselte im Sommer 2025 nach Unterhaching. Dort absolvierte er in der abgelaufenen Saison 22 Regionalligaspiele und drei Spiele im bayerischen Landespokal. Dabei stehen für den Außenspieler vier Tore und zwei Vorlagen zu Buche.
Mit dem 1. FC Heidenheim stieg er in die Bundesliga auf und wurde einmal in der UEFA Conference League eingesetzt. In fünf Länderspielen trug er das Trikot der deutschen U17-Nationalmannschaft und traf drei Mal.
Sportdirektor Murat Isik: „Christopher ist ein Kind der Region, er hat hier gespielt und kennt den Verein. Darüber hinaus bringt er viele Qualitäten mit, die unserem Spiel gut tun werden. Wir freuen uns, dass er zum SSV zurückkommt.“
Christopher Negele: „Für mich ist der Wechsel zum SSV Ulm 1846 Fußball ein Stück weit ein Nachhausekommen. Deshalb freue ich mich sehr, wieder hier zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft und euch Fans kennenzulernen und gemeinsam mit euch Erfolge zu feiern.“
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Alle Transfers:
SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (Ziel unbekannt), Aleksandar Kahvic (FC Košice)