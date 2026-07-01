SSV Ulm holt Stürmer aus der zweiten Liga Maltas

– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fussball hat Masaaki Takahara verpflichtet. Bis zuletzt spielte der 30-Jährige für den Santa Lucia FC in der zweiten Liga Maltas. Masaaki Takahara ist im linken Mittelfeld zuhause und erzielte in der abgelaufenen Saison in 14 Spielen vier Tore und steuerte eine Vorlage bei.

2015 kam der Japaner nach Deutschland und lief zunächst für den FC Deisenhofen auf. Über den FC Unterföhring wechselte der Linksfuß zu Türkgücü München, wo er mit SSV-Trainer Daniel Jungwirth zusammenarbeitete.

Weitere Stationen waren der FC Ingolstadt und der Bonner SC. Anschließend zog es Masaaki Takahara nach Nordmazedonien, wo er für verschiedene Clubs auflief.

Nun kommt er zurück nach Deutschland und startet das Kapitel SSV Ulm 1846 Fussball mit der Erfahrung von 124 Regionalligaspielen (neun Tore, 14 Vorlagen).

Vor zwei Jahren nahm er mit seinem Club Struga Trim und Lum an der Qualifikation zur Champions League teil.

Bei den Spatzen hat er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.