SSV Ulm holt Stürmer aus der zweiten Liga Maltas

Der SSV Ulm 1846 Fussball hat Masaaki Takahara verpflichtet.
Bis zuletzt spielte der 30-Jährige für den Santa Lucia FC in der zweiten Liga Maltas.
Masaaki Takahara ist im linken Mittelfeld zuhause und erzielte in der abgelaufenen Saison in 14 Spielen vier Tore und steuerte eine Vorlage bei.
2015 kam der Japaner nach Deutschland und lief zunächst für den FC Deisenhofen auf. Über den FC Unterföhring wechselte der Linksfuß zu Türkgücü München, wo er mit SSV-Trainer Daniel Jungwirth zusammenarbeitete.
Weitere Stationen waren der FC Ingolstadt und der Bonner SC. Anschließend zog es Masaaki Takahara nach Nordmazedonien, wo er für verschiedene Clubs auflief.
Nun kommt er zurück nach Deutschland und startet das Kapitel SSV Ulm 1846 Fussball mit der Erfahrung von 124 Regionalligaspielen (neun Tore, 14 Vorlagen).
Vor zwei Jahren nahm er mit seinem Club Struga Trim und Lum an der Qualifikation zur Champions League teil.
Bei den Spatzen hat er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.
Sportdirektor Murat Isik: „Masa und Daniel Jungwirth kennen sich gut, haben schon zusammengearbeitet. Er bringt internationale Erfahrung mit, ist ein gestandener Spieler und hat als Linksfuß viele gute Eigenschaften. Wir freuen uns, dass er zu unserer Mannschaft stößt.“
Masaaki Takahara: „Ich freue mich sehr, Teil des SSV Ulm 1846 Fussball zu sein. Ich kann es kaum erwarten, die Mannschaft, die Fans und das Stadion kennenzulernen und gemeinsam erfolgreich zu sein.“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Heilbronn-Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg), Mattis Hoppe (FC Ingolstadt 04)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena), Evan Brown (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (F.C. Hansa Rostock)