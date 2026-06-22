SSV Ulm holt junges Defensivtalent vom VfL Bochum

– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fussball nimmt Daniel Hülsenbusch unter Vertrag. Zuletzt spielte der Innenverteidiger für den VfL Bochum und bindet sich bis 2027 an die Spatzen.

Im Alter von 14 Jahren wechselte Daniel Hülsenbusch vom FC Wegberg-Beeck in den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, wo er bis zum Ende der U19 spielte. Es folgte der Wechsel zum VfL Bochum, dort bestritt der 21-Jährige 62 Spiele für die zweite Mannschaft, dabei gelangen ihm fünf Tore und vier Vorlagen.

Ab 2025 war er Teil der Profimannschaft und feierte im letzten September sein Debüt in der 2. Bundesliga.

Sportdirektor Murat Isik: „Mit Daniel haben wir einen weiteren talentierten Spieler dazugewonnen, der bereits auf Profi-Niveau gearbeitet hat. Er ist robust und bringt wichtige Qualitäten mit, sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball. Wir trauen ihm zu, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann und er uns helfen wird.“