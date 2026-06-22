SSV Ulm holt junges Defensivtalent vom VfL Bochum

Der SSV Ulm 1846 Fussball nimmt Daniel Hülsenbusch unter Vertrag. Zuletzt spielte der Innenverteidiger für den VfL Bochum und bindet sich bis 2027 an die Spatzen.
Im Alter von 14 Jahren wechselte Daniel Hülsenbusch vom FC Wegberg-Beeck in den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach, wo er bis zum Ende der U19 spielte. Es folgte der Wechsel zum VfL Bochum, dort bestritt der 21-Jährige 62 Spiele für die zweite Mannschaft, dabei gelangen ihm fünf Tore und vier Vorlagen.
Ab 2025 war er Teil der Profimannschaft und feierte im letzten September sein Debüt in der 2. Bundesliga.
Sportdirektor Murat Isik: „Mit Daniel haben wir einen weiteren talentierten Spieler dazugewonnen, der bereits auf Profi-Niveau gearbeitet hat. Er ist robust und bringt wichtige Qualitäten mit, sowohl im Spiel mit als auch gegen den Ball. Wir trauen ihm zu, dass er sich bei uns weiterentwickeln kann und er uns helfen wird.“
Daniel Hülsenbusch: „Ich freu mich riesig für einen Traditionsverein wie Ulm auflaufen zu dürfen und kann es kaum erwarten das Team und die Fans kennenzulernen. Die Ziele und Ambitionen des Vereins haben mich von Anfang an überzeugt, und ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, diese gemeinsam zu erreichen.“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Freiberg)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Elias Löder (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (Ziel unbekannt), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (Ziel unbekannt)