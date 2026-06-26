SSV Ulm holt jungen Verteidiger aus der 3. Liga

Der SSV Ulm 1846 Fussball hat Mattis Hoppe vom FC Ingolstadt verpflichtet, bei den Spatzen unterschreibt der 22-Jährige einen Vertrag bis 2028.
Mattis Hoppe wurde in Stuttgart geboren und spielte acht Jahre im Nachwuchs des VfB Stuttgart und anschließend in der U21-Mannschaft, mit der er 2024 Meister in der Regionalliga Südwest wurde.
Auch mit der U19 holte der rechte Verteidiger einen Titel: Den DFB-Pokal der Junioren.
In der U17 arbeitete Mattis Hoppe mit SSV-Sportdirektor Murat Isik zusammen.
In der Regionalliga Südwest stand er 72 Mal auf dem Platz, hinzu kommen 15 Partien in der 3. Liga, dabei stehen sieben Tore und zwölf Vorlagen zu Buche. Außerdem bestritt er zwei Länderspiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft
Sportdirektor Murat Isik: „Ich kenne Mattis als Spieler und als Mensch sehr gut, daher bin ich mir sicher, dass er super zu uns passt und mit seinen Qualitäten, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive wichtige Impulse in unserem Spiel setzen kann. Wir freuen uns, dass er aus der 3. Liga zu uns wechselt.“
Mattis Hoppe: „Ich bin sehr glücklich, bei einem Traditionsverein wie dem SSV Ulm 1846 Fussball unterschrieben zu haben. Nun freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, mit ihnen auf dem Platz zu stehen und erfolgreich zu sein. Ich bin sehr motiviert und werde mein Bestes geben.“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Freiberg), Daniel Hülsenbusch (VfL Bochum II), Steffen Meuer (MSV Duisburg)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice), Dennis Dressel (Ziel unbekannt), Leon Dajaku (Ziel unbekannt), Niklas Kölle (Ziel unbekannt), Jan Boller (Ziel unbekannt), Lukas Mazagg (SV Sandhausen), Mirnes Pepic (Ziel unbekannt), André Becker (Ziel unbekannt), Jonathan Meier (Ziel unbekannt), Ben Westermeier (Ziel unbekannt), Abu-Bekir El-Zein (Ziel unbekannt), Sadin Crnovrsanin (Ziel unbekannt), Ensar Aksakal (Ziel unbekannt), Dominik Martinovic (Ziel unbekannt), Jonas David (Ziel unbekannt), Marcel Wenig (Ziel unbekannt), Paul-Philipp Besong (Ziel unbekannt), Marvin Seybold (1. Göppinger SV), Elias Löder (FC Carl Zeiss Jena)