SSV Ulm holt jungen Verteidiger aus der 3. Liga Der Regionalligist verpflichtet Mattis Hoppe vom FC Ingolstadt. von red/pm · Heute, 14:47 Uhr · 0 Leser

– Foto: SSV Ulm

Der SSV Ulm 1846 Fussball hat Mattis Hoppe vom FC Ingolstadt verpflichtet, bei den Spatzen unterschreibt der 22-Jährige einen Vertrag bis 2028.

Mattis Hoppe wurde in Stuttgart geboren und spielte acht Jahre im Nachwuchs des VfB Stuttgart und anschließend in der U21-Mannschaft, mit der er 2024 Meister in der Regionalliga Südwest wurde. Auch mit der U19 holte der rechte Verteidiger einen Titel: Den DFB-Pokal der Junioren.

In der U17 arbeitete Mattis Hoppe mit SSV-Sportdirektor Murat Isik zusammen.

In der Regionalliga Südwest stand er 72 Mal auf dem Platz, hinzu kommen 15 Partien in der 3. Liga, dabei stehen sieben Tore und zwölf Vorlagen zu Buche. Außerdem bestritt er zwei Länderspiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft Sportdirektor Murat Isik: „Ich kenne Mattis als Spieler und als Mensch sehr gut, daher bin ich mir sicher, dass er super zu uns passt und mit seinen Qualitäten, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive wichtige Impulse in unserem Spiel setzen kann. Wir freuen uns, dass er aus der 3. Liga zu uns wechselt.“