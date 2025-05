SSV Ulm holt Innenverteidiger von Fortuna Düsseldorf

Zweitliga-Absteiger SSV Ulm bastelt weiter am Kader. Ein Zugang steht fest.

Der SSV Ulm 1846 Fußball verpflichtet den 25-jährigen Innenverteidiger Jan Boller von Fortuna Düsseldorf.

In der laufenden Saison lief der 1,85 Meter große Boller zwei Mal in der 2. Bundesliga und 25-mal in der Regionalliga West für die U23 auf.