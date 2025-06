SSV Ulm holt Innenverteidiger vom Regionalligameister

Weiterhin in Bewegung sind die Kaderplanungen des neuen Drittligisten SSV Ulm für die Saison 2025/2026. Nachdem bereits zwei Abgänge von den Ulmern heute verkündet wurden , steht nun ein Zugang fest. Lukas Mazagg wechselt von der TSG Hoffenheim II, die Meister in der Regionalliga Südwest wurde, zu den Spatzen.

Lukas Mazagg ist in dieser Saison gelungen, was der SSV Ulm 1846 Fußball vor zwei Jahren geschafft hat – der Aufstieg in die 3. Liga. Nun wechselt der 25-jährige Innenverteidiger vom Regionalligameister TSG Hoffenheim II zu den Spatzen und unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Der gebürtige Italiener mit deutscher Staatsbürgerschaft war die letzten beiden Jahre für die Kraichgauer aktiv, zuvor spielte er für den SV Meppen in der 3. Liga sowie für Wacker Burghausen und den FC Bayern Alzenau. Bereits mit 12 Jahren zog es den Südtiroler nach Deutschland wo er u.a. im Fußball-Internat Bad Aibling spielte. 27 Spiele absolvierte Lukas Mazagg in der Aufstiegssaison und steuerte ein Tor sowie eine Vorlage bei. Zumeist führte er seine Mannschaft als Kapitän auf das Feld.