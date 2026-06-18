SSV Ulm holt erfahrenen Offensivmann aus Österreich

– Foto: SSV Ulm

Aus der österreichischen Bundesliga wechselt Oliver Wähling zum SSV Ulm 1846 Fussball und verstärkt das offensive Mittelfeld. Der 26-Jährige kommt vom FC Blau-Weiss Linz, für den er in den letzten beiden Spielzeiten 24 Pflichtspiele mit zwei Toren und einer Vorlage absolviert hat, an die Donau und unterschreibt einen Vertag bis 2028.

Oliver Wähling durchlief die Nachwuchsmannschaften des Karlsruher SC, wo er bis 2018 ausgebildet wurde. Anschließend spielte er für die U23-Teams des VfB Stuttgart und des FSV Mainz 05.

Über den VfL Osnabrück, wo er drei Jahre aktiv war, kam er nach Linz.

In seiner Karriere bestritt der gebürtige Ludwigsburger 75 Spiele in der Regionalliga Südwest (zwölf Tore und 20 Vorlagen), 17 Spiele in der 3. Liga und 21 Partien in der österreichischen Bundesliga.