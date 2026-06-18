SSV Ulm holt erfahrenen Offensivmann aus Österreich

Aus der österreichischen Bundesliga wechselt Oliver Wähling zum SSV Ulm 1846 Fussball und verstärkt das offensive Mittelfeld. Der 26-Jährige kommt vom FC Blau-Weiss Linz, für den er in den letzten beiden Spielzeiten 24 Pflichtspiele mit zwei Toren und einer Vorlage absolviert hat, an die Donau und unterschreibt einen Vertag bis 2028.
Oliver Wähling durchlief die Nachwuchsmannschaften des Karlsruher SC, wo er bis 2018 ausgebildet wurde. Anschließend spielte er für die U23-Teams des VfB Stuttgart und des FSV Mainz 05.
Über den VfL Osnabrück, wo er drei Jahre aktiv war, kam er nach Linz.
In seiner Karriere bestritt der gebürtige Ludwigsburger 75 Spiele in der Regionalliga Südwest (zwölf Tore und 20 Vorlagen), 17 Spiele in der 3. Liga und 21 Partien in der österreichischen Bundesliga.
Sein Bruder Nicolas trug bereits in der Saison 2021/22 das Ulmer Trikot.
Sportdirektor Murat Isik: „Oli ist ein feiner Fußballer, der schon viel erlebt hat. Er bringt Erfahrung mit aber auch große Lust, mit uns gemeinsam etwas aufzubauen und erfolgreich zu sein. Wir freuen uns, dass er zurück nach Deutschland und nach Ulm kommt.“
Oliver Wähling: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich von Anfang an überzeugt. Der Verein hat klare Ziele und eine spannende Perspektive. Ich möchte meine Qualitäten einbringen und meinen Teil dazu beitragen, dass der SSV Ulm wieder erfolgreich ist. Ich freue mich auf die Aufgabe und die Heimspiele im Donaustadion!“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice)