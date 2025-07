SSV Ulm: Gelungene Generalprobe beim Karlsruher SC

Max Brandt und Marcel Wenig fehlten krank, Marvin Seybold hatte sich im Pokalspiel beim SV Mietingen eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen und wird vorerst ausfallen.

Im letzten Test der Vorbereitung wurde mit dem Zweitligisten Karlsruher SC ein echter Gradmesser ausgewählt. Der am Vormittag vorgestellte Paul Besong war noch nicht im Kader, ebenso wie die noch angeschlagenen Luis Görlich, Dennis Chessa und Ensar Aksakal.

Es war noch keine Minute gespielt, da gab es die erste Aufregung: Jo Reichert bekam im Strafraum den Ball an die Hand und Schiedsrichter Martin Wilke zeigte auf den Punkt.

KSC-Kapitän Marvin Wanitzek ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte zum 1:0.

Beeindrucken ließ sich unsere Mannschaft aber weder vom Gegentor, noch vom hohen und aggressiven Pressing der Gastgeber, die ebenfalls in der nächsten Woche in die Saison starten. Schnell übernahm auch der SSV Ballkontrolle und mit vielen Stafetten lief das Spielgerät in den eigenen Reihen. Das hohe Spieltempo gab beiden Teams wenig Zeit zum Durchatmen und nach 15 Minuten war eine ausgeglichene Partie zu sehen.

Nach 19 Minuten schaltete der KSC schnell nach einem Ballverlust um, beim Querpass rund elf Meter vor dem Tor verpasste Roko Simic den Ball aber knapp. Es folgte ein Druckphase der Karlsruher, in der die Spatzen einige Eckbälle verteidigen mussten. In der 27. Minute blockte die Defensive einen gefährlichen Schuss aus seitlicher Position.

Nach 29 Minuten spielte der SSV dann von rechts über das Zentrum nach vorne, der Ball kam zu Niklas Kölle auf er linken Seite, dieser flankte präzise auf André Becker, der mit dem Kopf KSC-Keeper Bernat keine Chance ließ und zum 1:1 traf.

Zwei Minuten vor der Pause dann der SSV nochmals mit einer guten Gelegenheit: Nach Ballgewinn ging es schnell nach vorne, André Becker setzte sich gegen einen Gegenspieler durch aber kam nicht zum Abschluss.

Ohne Veränderungen kamen beide Mannschaften aus der Kabine. Als fünf Minuten gespielt waren, versuchte es Niklas Castelle zum ersten Mal, Bernat konnte aber parieren. Die ersten Wechsel gab es nach 54 Minuten auf Seiten des SSV: Aleksander Kahvic und Elias Löder kamen für die Offensive neu in die Partie. Löder agierte von nun an hinter den Spitzen für Niklas Castelle und Kahvic ersetzte Lucas Röser im Sturm.

Die Spatzen nun mit mehr Offensivaktionen, auf der anderen Seite funktionierte auch das Spiel gegen den Ball, sodass der KSC kaum zu Chancen kam. Die größte in der 63. Minute hatte der eingewechselte Egloff, der aber alleine vor Christian Ortag das Tor nicht traf. Man merkte beiden Teams an, das in Kürze der Pflichtspielstart ansteht, denn das Spiel wurde nun etwas ruppiger.

Elias Löder setzte sich in der 75. Minute auf der linken Seite durch, dadurch entwickelte sich eine gute Chance, Löders Abschluss wurde aber zur Ecke geblockt. Auch Christian Ortag musste in der 81. Minute nochmals eingreifen und konnte einen Schuss aus zentraler Position abwehren.

Ein Freistoß von Niklas Kölle kam anschließend gefährlich in den Strafraum, Sadin Crnovrsansin kam zum Kopfball aber Bernat parierte sehenswert – die beste SSV-Chance in Halbzeit zwei. Kurz vor Spielende kamen nochmals vier weitere Spieler, davon drei aus der U19, in die Partie. Linus Mahle feierte sein Debüt bei den Profis.

Fazit & Ausblick

Es war eine gelungene Generalprobe gegen einen Zweitligisten, mit dem die Spatzen auf Augenhöhe agierten und mit etwas Glück das Spiel auch für sich hätten entscheiden können.

Am kommenden Wochenende startet der SSV in die Saison der 3. Liga. Zum Abschluss des ersten Spieltags gastiert unsere Mannschaft am Sonntagabend um 19.30 Uhr beim SV Wehen Wiesbaden.