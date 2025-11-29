SSV Ulm: früher Schock, später Dauerdruck ohne Lohn

Druck nach Havelse, Hoffnung vor dem Heimdebüt

Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage beim TSV Havelse wollten die Spatzen im heimischen Donaustadion eine Reaktion zeigen. Trainer Pavel Dotchev gab sein Heimdebüt – und die Mannschaft trat von Beginn an so auf, als wolle sie die jüngste Serie sofort durchbrechen.

Der TSV 1860 München reiste als Tabellenneunter an, solide, aber nicht in Topform. Alles schien bereit für einen leidenschaftlichen Ulmer Nachmittag. Doch gleich der erste Angriff sollte alles ändern.

Ein Auftakt, der schmerzt

Bevor die Spatzen überhaupt in die Partie finden konnten, passierte es. Bereits in der 1. Minute bekam Kevin Volland im letzten Drittel den Ball, spielte einen Steckpass durch die Ulmer Abwehr, und Sigurd Haugen stand plötzlich allein vor Christian Ortag. Der Münchner schob rechts ins Eck ein – ein frühes 0:1, das wie ein Faustschlag wirkte.

Doch Ulm reagierte, wie man es von einer selbstbewussten Mannschaft erwartet: ohne Hadern, ohne Rückzug, dafür mit viel Mut.

Ulm dominiert, München verteidigt

Dennis Chessa brachte in der 15. Minute einen scharfen Freistoß direkt aufs Tor. Der Ball kam hart und gerade, doch Thomas Dähne im Münchner Tor war sicher zur Stelle. Kurz darauf versuchte es Max Scholze mit einer Flanke, die Lucas Röser beinahe erreichte – aber wieder war Dähne zuerst am Ball.

Die Spatzen wurden dominanter, suchten den Abschluss aus allen Winkeln. Max Julian Brandt prüfte Dähne in der 28. Minute mit einem Distanzschuss in die linke Ecke, doch der Keeper lenkte den Ball reaktionsschnell zur Ecke.

Fünf Minuten später zeigte Leon Dajaku im Strafraum seine Technik. Er nahm den halbhohen Ball stark an, drehte sich und zog ab – erneut lenkte Dähne den Abschluss ins Aus. Und als eine abgefälschte Flanke von Dajaku in der 36. Minute gefährlich aufs Tor kam, hechtete der Münchner Torhüter erneut heraus.

Ulm drückte, Ulm kombinierte, Ulm lief an – doch das Tor fiel nicht.

Münchens Entlastung bleibt die Ausnahme

In der 38. Minute setzte sich Kevin Volland auf rechts durch, aber Christian Ortag war zur Stelle. Mehr ließ Ulm nicht zu. Bis zur Pause gehörte das Spiel klar den Spatzen – nur der Ball wollte nicht über die Linie.

Zweite Halbzeit, gleiches Bild

Nach der Pause blieb das Muster identisch: Ulm rannte an, 1860 lauerte. Sigurd Haugen setzte in der 49. Minute einen Schuss rechts am Tor vorbei – ein seltener Angriff der Gäste.

Auf der Gegenseite legte Lucas Röser in der 55. Minute auf Brandt ab, dessen Abschluss knapp über die Latte strich. Zwei Minuten später nahm Röser selbst einen hohen Ball runter, zog direkt ab – doch erneut war der Versuch zu zentral.

Ulm drängt bis zum Schluss

Pavel Dotchev brachte frische Kräfte: Paul-Philipp Besong, Elias Löder, Ensar Aksakal und Jan Boller sollten das Tempo hochhalten. Und sie taten es.

In der 83. Minute kam Löder aus gutem Winkel zum Abschluss, doch wieder stand Dähne richtig und verhinderte den verdienten Ausgleich.

Die letzte Chance gehörte Dennis Chessa, der in der 90. Minute direkt abzog – über das Tor. Kurz darauf war Schluss.

Eine Niederlage, die schmerzt

Der SSV Ulm 1846 Fußball spielte fast 90 Minuten auf ein Tor, verlor aber wegen eines Gegentreffers nach Sekunden. Es war ein Spiel voller Wille, voller Einsatz, voller Leidenschaft – aber ohne Ertrag.

Ausblick: Köln wartet

Ulm bleibt nach 16 Spieltagen bei 13 Punkten und auf Tabellenplatz 18. Am kommenden Samstag steht erneut ein Auswärtsspiel an: Um 14 Uhr geht es zu Viktoria Köln.

Dort zählt nur eines: endlich wieder Tore, endlich wieder Punkte, endlich wieder Belohnung für viel Aufwand