SSV Ulm - FC Zürich: Nicola Schillinger mit Familie als VIP dabei

Die Freude bei der Gewinnerin ist groß. "Ich freue mich riesig", war die erste Reaktion von Nicola Schillinger, als sie die frohe Botschaft von ihrem Gewinn erhalten hat. Die 41-Jährige ist großer Fan der Ulmer Spatzen. "Ich habe eine Dauerkarte und habe den Aufstieg in die 3. Liga und in die 2. Bundesliga mitgefeiert", berichtet sie. Deshalb ist ihre Freude umso größer, dass sie nun auch als VIP-Gast bei der morgigen Saisoneröffnung im Donaustadion dabei sein kann. Und da treffen die Ulmer Spatzen auf den FC Zürich aus der Schweizer Super League.

Die Gewinnerin Nicole Schillinger wird mit ihrer Familie, also ihrem Mann und den beiden Kindern im Donaustadion dabei sein. Wie es sich also gehört für eine Fußballfamilie. Sie freuen sich alle auf den Stadionbesuch als VIP beim SSV Ulm und besonders auf ein interessantes Spiel und die Vorstellung der neuen Ulmer Mannschaft für die Saison 2025/2026 in der 3. Liga.