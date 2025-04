SSV Ulm - FC Magdeburg: Sabrina Aumann und Dieter Leidig als VIP dabei

Groß war das Interesse an den 2 x 2 VIP-Tickets, die es bei unserem Gewinnspiel für das Zweitliga-Heimspiel des SSV Ulm am morgigen Samstag um 13 Uhr gegen den 1. FC Magdeburg zu gewinnen gab. Über 500 FuPa-User haben über Instagram mitgemacht, um beim wichtigen Heimspiel der Spatzen dabei zu sein. Als Gewinner wurden Sabrina Aumann aus Dettingen an der Iller und Dieter Leidig aus Otterswang gezogen.