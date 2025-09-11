SSV Ulm: Fast durchweg samstags um 14 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 10 bis 16 der 3. Liga zeitgenau terminiert. Der Ansetzungszeitraum beinhaltet alle Partien im Oktober und November. Bis auf das Spiel gegen Energie Cottbus am 11. Spieltag, finden alle Spiele der Spatzen samstags um 14.00 Uhr statt.
Hinweis: Informationen zum Ticketverkauf folgen in Kürze.
Die Termine im Überblick
10. Spieltag 04.10.2025 14.00 Uhr FC Ingolstadt 04 – SSV Ulm 1846 Fußball
11. Spieltag 19.10.2025 13.30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball – FC Energie Cottbus
12. Spieltag 25.10.2025 14.00 Uhr SC Verl – SSV Ulm 1846 Fußball
13. Spieltag 01.11.2025 14.00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball – VfB Stuttgart II
14. Spieltag 08.11.2025 14.00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball – F.C. Hansa Rostock
15. Spieltag 22.11.2025 14.00 Uhr TSV Havelse – SSV Ulm 1846 Fußball
16. Spieltag 29.11.2025 14.00 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball – TSV 1860 München