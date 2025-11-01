SSV Ulm: "Es hat heute an vielen Ecken gefehlt"

Gute Anfangsphase und verdienter Führungstreffer

Nach der klaren Niederlage in Verl wollten die Spatzen im heimischen Donaustadion Wiedergutmachung betreiben. Vor 15413 Zuschauern begann die Mannschaft von Trainer Moritz Glasbrenner engagiert und suchte sofort den Weg nach vorn. Schon in der 7. Minute segelte ein Freistoß von Leon Dajaku gefährlich in den Strafraum, doch bevor Elias Löder abschließen konnte, war Torhüter Florian Hellstern zur Stelle.

In der 19. Minute belohnte sich Ulm für den mutigen Beginn. Nach einem Pass von Dennis Chessa brachte Luis Görlich den Ball von der rechten Seite scharf in den Strafraum. André Becker stand goldrichtig und schob aus kurzer Distanz zum 1:0 ein. Die Spatzen hatten in dieser Phase die Kontrolle und ließen den Gästen wenig Raum.

Der Ausgleich bringt die Partie ins Wanken

Nur zehn Minuten später fiel jedoch der Ausgleich. Nach einem schnellen Angriff tauchte Mansour Ouro-Tagba vor dem Tor auf, wurde noch von Marcel Seegert abgegrätscht, doch der Ball landete bei Noah Darvich, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Das 1:1 veränderte den Rhythmus der Partie. Ulm blieb zwar offensiv aktiv – unter anderem mit einem gefährlichen Kopfball von Dennis Dressel nach einer Ecke –, doch bis zur Pause blieb es beim Unentschieden.

Doppelschlag nach der Pause besiegelt die Niederlage

Direkt nach Wiederbeginn erwischte der VfB die Spatzen eiskalt. In der 46. Minute kam ein Rückpass von Dennis Dressel zu kurz, Mansour Ouro-Tagba spritzte dazwischen, umkurvte Christian Ortag und traf aus spitzem Winkel zum 1:2. Nur wenige Minuten später wiederholte sich das Bild: Jan Boller klärte den Ball im Strafraum nicht konsequent, Tagba setzte nach und erzielte in der 54. Minute seinen zweiten Treffer – das 1:3.

Die Ulmer kämpften weiter. In der 62. Minute köpfte Becker nach einer Flanke knapp am Tor vorbei. Auch ein Freistoß von Jonathan Meier in der 79. Minute brachte Gefahr, doch Becker traf den Ball nicht optimal.

Späte Chancen, aber keine Wende

Die Spatzen gaben nicht auf, doch es fehlte die letzte Konsequenz im Abschluss. Der große Durchbruch blieb aber aus. In der Schlussphase hatte Efe Korkut für Stuttgart noch eine Gelegenheit, sein Fernschuss verfehlte das Ulmer Tor nur knapp.

Ernüchterung nach einer kämpferischen Leistung

Nach 90 Minuten endete das Spiel 1:3. Der SSV Ulm 1846 Fußball zeigte über weite Strecken eine ordentliche Leistung, verlor aber durch zwei individuelle Fehler nach der Pause den Faden. Besonders bitter: Der frühe Führungstreffer von André Becker reichte am Ende nicht.

Stimmen

Moritz Glasbrenner: „Wir haben das 1:0 mit der ersten großen Chance erzielt. Die Emotionen habe ich danach vermisst. Es war auf letzte Woche allenfalls ein Reaktiönchen. Die Führung vor so vielen Fans muss dir eigentlich sehr viel Kraft geben, da musst du vor Energie strotzen. Den Fans ein Riesen-Dank für den Support heute. Wir müssen in den Basics besser werden. Das war heute zu wenig.“

Dennis Dressel: „Es war kein guter Auftritt von uns, vor allem in der zweiten Halbzeit. Wir wollten eine Reaktion zeigen, das ist uns nicht gelungen. Die Fehler dürfen uns so nicht passieren, wir haben auch die 50:50-Duelle verloren, da sind wir nicht in die Zweikämpfe gekommen. Ich spüre den Zusammenhalt, die Kurve hat uns Mut zugesprochen, zusammen kommen wir da wieder raus, auch wenn die Verunsicherung aktuell da ist.“

Christian Ortag: „Man muss sagen, dass wir es uns heute selber schwer gemacht haben. Die Reaktionen sind verständlich. Wir intern akzeptieren es auch nicht, wir sind gemeinsam da reingeraten und jetzt müssen wir gemeinsam da wieder rauskommen.“

André Becker: „Es hat heute an vielen Ecken gefehlt. Auch, dass wir brenzlige Situationen mal entschärfen. Auch die letzte Gier auf drei Punkte hat gefehlt, die waren nach dem 1:0 auf jeden Fall drin. Da müssen wir uns alle reflektieren, sodass wir schnellstmöglich wieder auf die Gerade kommen.“