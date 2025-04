SSV Ulm: "Es geht jetzt nur nach vorne"

DER GEGNER

Nachdem die Spielvereinigung aus Fürth in der Vorsaison zeitweise im Aufstiegsrennen mitmischte, ist das Ziel für die aktuelle Spielzeit der Klassenerhalt. Mit 35 Punkten steht man aktuell auf Tabellenplatz 14. Sieben Punkte trennen die Mannschaft von Cheftrainer Jan Siewert vom Relegationsplatz. Der Klassenerhalt ist damit aber noch nicht in trockenen Tüchern. Das liegt vor allem an der aktuellen Formschwäche. Den letzten Sieg feierte das Kleeblatt vor rund zwei Monaten gegen Fortuna Düsseldorf. Seitdem stehen drei Punkte aus sechs Spielen zu Buche. In der Formtabelle stehen die Fürther damit auf dem letzten Platz. Auf die ganze Saison gesehen ist vor allem die anfällige Defensive ein Problem. Mit 54 Gegentoren stellt man die zweitschlechteste Abwehr der Liga, nur Jahn Regensburg hat mehr Gegentore kassiert.

Trotz der zuletzt ausbleibenden Ergebnisse bleibt Siewert gelassen: „Es ist ja Druck im positiven Sinne (…). Es ist ein Heimspiel für uns und wir können uns absetzen, deswegen ist es ein positiver Druck und eine positive Herangehensweise, die wir wählen werden und deswegen kannst du Etwas gewinnen in diesem Spiel und dafür wollen und müssen wir dann auch alles investieren.“

Das Ziel für die verbleidenden vier Spiele formuliert Siewert deutlich: „Es geht in dieser Saison einzig und allein um den Kampf um den Klassenerhalt und in dieser Situation befinden wir uns. Wir wissen, dass wir rechnerisch noch nicht durch sind, wir wissen, dass wir uns auf unsere Leistung fokussieren müssen, um dann auch wieder ein Spiel zu gewinnen.“

LAGE BEI DEN SPATZEN

Nach der bitteren 2:3-Heimniederlage gegen Hertha BSC stehen die Spatzen weiterhin auf dem 17. Tabellenplatz. Nach einer überzeugenden ersten Halbzeit und einer 1:0 Pausenführung reichte eine kurze Schwächephase nach der Halbzeit aus, um das Spiel zu kippen. Durch den Sieg von Eintracht Braunschweig beträgt der Abstand auf Platz 15 und den sicheren Klassenerhalt nun sieben Punkte. Der Relegationsplatz ist weiterhin zwei Punkte entfernt und damit in greifbarerer Nähe.

Die entscheidenden Fehler im Spiel gegen die Hertha hat Lechleiter erkannt und will daraus lernen: „Wir haben die Dinge angesprochen, die wir nicht gut gemacht haben, gerade eben diese Minuten nach der Halbzeit. Ich sehe es jetzt eher als Lernprozess an, dass wir diese Fehler in den letzten vier Spielen abstellen. Wir haben sie nochmal ganz klar angesprochen und diese Woche auch trainiert.“

Zu viel Fokus auf die Vergangenheit will Lechleiter trotzdem nicht legen: „Es geht jetzt nur nach vorne. Wir haben Freitag ein wichtiges Spiel vor der Brust gegen einen Gegner, der jetzt in den letzten Spielen auch nicht die Ergebnisse hatte, das wissen wir auch. Von dem her fahren wir nach Fürth und wollen da wieder unsere Leistung bringen, weil die Leistung gegen Hertha, gerade in der ersten Halbzeit und dann auch nach dem 2:1, wie wir da zurück gekommen sind, aus unserer Sicht sehr gut war. Wenn wir jetzt noch diese zwei, drei Sachen, die wir angesprochen haben, abstellen können, dann werden wir auch in den letzten Spielen noch punkten.“

Was das Personal angeht ist ein Einsatz von Kapitän Johannes Reichert, der bereits gegen die Hertha kurzfristig passen musste, weiterhin fraglich. Felix Higl kehrt nach seiner Gelb-Sperre zurück in den Kader.

HISTORIE

Erster Sieg in Fürth? – In bisher 13 Auswärtsspielen konnten die Spatzen noch nie in Fürth gewinnen.