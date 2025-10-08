– Foto: Imago

SSV Ulm: "Er war am Ende die beste unter sehr guten Optionen" Das sagt Geschäftsführer Markus Thiele zur Lösung mit Moritz Glasbrenner als neuen Cheftrainer. Verlinkte Inhalte Bundesliga 3. Liga FC Augsburg SSV Ulm Moritz Glasbrenner

Der neue Trainer des Drittligisten SSV Ulm steht mit Moritz Glasbrenner fest. Das sagt Geschäftsführer Markus Thiele zu dieser Lösung und zu den Hintergründen.

Markus, ihr habt jetzt ziemlich lange einen Trainer gesucht, um am Ende die Interimslösung zu nehmen. Warum?

Wir haben uns für die beste Lösung entschieden. Dabei hatten wir sogar die Qual der Wahl. Das heißt?

Wir haben im ersten Schritt viele Kandidaten gedanklich durchgespielt, dann haben wir mit vier von ihnen sehr ausführliche persönliche Gespräche geführt. Zwei davon sind auch im zweiten Schritt noch nach Ulm gekommen, um sich hier vor Ort ein Bild zu machen.

Kannst Du mehr Details verraten? Ein paar Namen wurden ja schon geschrieben …

Die Medien müssen spekulieren, das ist in Ordnung. Auch wenn es sich für uns schon komisch angefühlt hat, für Namen kritisiert zu werden, die gar nicht stimmten. Und tatsächlich war unter den Namen, die kursiert sind, kein einziger Treffer. Für mich ist das aber in erster Linie eine gute Nachricht: Dass kein Name durchgesickert ist, spricht für die Diskretion der Personen, die eingebunden waren. Und das waren einige. Kannst du die Namen nennen, die neben Moritz in der Verlosung waren?

Nein, das gehört sich nicht. Am Ende wird dann geschrieben, Trainer xy hat die Trainerauswahl in Ulm verloren. Und das wäre unpassend, denn wir hatten nicht nur bei einem Kandidaten das Gefühl: Der ist ein Volltreffer, den können wir nehmen.